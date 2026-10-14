Николаю Баскову — 50: от оперной сцены до «золотого голоса» Оглавление Николаю Баскову 50: что известно о юбилее Кто такой Николай Басков: биография и учёба Конкурсы, сцена и «Золотой голос России» Главные песни и вехи карьеры Награды и звания Концерты и юбилейный год Политика и санкции: факты Частые вопросы Николаю Баскову исполняется 50 лет: биография, карьера, награды и песни. Что известно о певце и что остаётся спорным в его публичных высказываниях. Николаю Баскову 50 лет: биография, песни и награды. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

15 октября 2026 года Николаю Баскову исполняется 50 лет. Николай Басков родился 15 октября 1976 года, а на сцене, по его собственным словам, уже три десятилетия. За это время тенор спел Ленского в Большом театре, записал «Шарманку», получил звание народного артиста России и стал ведущим «Утренней почты» на телеканале «Россия 1». Юбилей артист встретит на сцене Live Арены, а летом к его наградам добавился новый орден. Мы собрали главное о биографии, песнях, званиях и концертах певца.

Николаю Баскову 50: что известно о юбилее

Николаю Баскову 50 лет: юбилей 15 октября 2026 года. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

День рождения Николая Баскова в этом году выпадает на четверг и следует сразу за церковным праздником. Life.ru уже рассказывал, можно ли на Покров 14 октября работать, убираться и ходить на кладбище. Сам юбиляр отметит дату на сцене: 15 октября он даст большое шоу, а 16 октября выйдет к публике ещё раз. Так что повод для праздника у него двойной. В конце сентября певец пришёл на радио «Комсомольская правда» и признался: «Я тут подумал: а ведь я служу людям, музыке уже 30 лет».

Кто такой Николай Басков: биография и учёба

Биография Николая Баскова: детство и учёба. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Николай Басков родился в подмосковной Балашихе в семье военного, хотя в ряде справочников местом рождения названа Москва. По словам самого певца, первую большую партию, третьего мальчика в «Волшебной флейте» Моцарта, он исполнил в 12 лет. Затем были ГИТИС и Российская академия музыки имени Гнесиных, позже аспирантура Московской консерватории. Кстати, ровесница певца Виктория Исакова отметила 50 лет на три дня раньше, и Life.ru вспомнил главные роли и трагедии звезды сериалов и театральной сцены.

Конкурсы, сцена и «Золотой голос России»

Николай Басков в Большом театре и на конкурсах. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Первые победы пришли к Николаю Баскову ещё в студенческие годы. В 1997 году он стал лауреатом конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада», в 1998-м взял первую премию Всероссийского конкурса молодых оперных певцов, а в 1999-м получил вторую премию испанского конкурса Grande Voce. Потом был Большой театр: в октябре 2000 года Басков пел Ленского в возобновлённом «Евгении Онегине». Позже за ним закрепилось прозвище «золотой голос России», которое и сегодня мелькает в заголовках.

Главные песни и вехи карьеры

Главные песни Николая Баскова. Фото © ТАСС / Анна Салынская

Эстрадная история Николая Баскова началась в 2000 году с альбома «Посвящение», а широкую известность принёс клип на песню «Памяти Карузо». В начале 2000-х вышла «Шарманка», которую до сих пор считают его главной визитной карточкой. Позже появились «Натуральный блондин» и «Отпусти меня», а в 2016 году — песня «Я подарю тебе любовь». В 2011-м Басков записал концерт «Романтическое путешествие» в Лужниках, на сцену с ним вышли Монсеррат Кабалье и её дочь Монсеррат Марти.

В 2012 году певец отправился в первый гастрольный тур по США. Классику Басков никогда не бросал, но охотно экспериментировал: в 2020-м вместе с Даней Милохиным записал трек «Дико тусим», который быстро разлетелся по молодёжным соцсетям. Параллельно росла телевизионная карьера. Сегодня Николай Басков ведёт «Утреннюю почту с Николаем Басковым» на «России 1» и сидит в жюри шоу «Ну-ка, все вместе!». На юбилейных концертах обещают и старые хиты, и свежие песни.

Награды и звания

Награды и звания Николая Баскова. Фото © ТАСС / Кристина Кормилицына

Звание заслуженного артиста России Николай Басков получил указом от 6 сентября 2001 года. В 2006-м его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а указом от 7 мая 2009 года артист стал народным артистом России, тогда ему было 32 года. Затем последовали орден Дружбы в 2017-м и орден Почёта в 2023-м. Указ о награждении певца орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени опубликовали 4 августа 2026 года, и Басков назвал это наградой юбилейного года.

Концерты и юбилейный год

Юбилейный концерт Николая Баскова на Live Арене. Фото © ТАСС / Владимир Петров

Юбилейное шоу Николая Баскова пройдёт 15 октября на Live Арене в Подмосковье, а 16 октября там же состоится дополнительный сольный концерт. Аккомпанировать будут симфонический оркестр под управлением Юрия Медяника и шоу-балет. Большие юбилейные программы для Баскова привычны: к 40-летию он показал в Кремлёвском дворце шоу «Игра». Октябрь 2026-го богат на ровесников певца: 13 октября 50 лет исполнилось Максиму Лагашкину, и Life.ru вспомнил путь актёра от театральной сцены до сериалов.

Политика и санкции: факты

Николай Басков: санкции и ограничения. Фото © ТАСС / Валерия Калугина

В конце февраля 2022 года Николай Басков публично поддержал начало спецоперации. 26 февраля, по данным ТАСС, МИД Латвии внёс певца в чёрный список. 7 марта 2022 года украинская прокуратура объявила ему о подозрении, а суд заочно арестовал артиста. В феврале 2023 года Баскова включили в санкционный список Канады вместе с рядом других российских артистов. 22 ноября 2024 года указом Владимира Зеленского певца лишили звания народного артиста Украины, которое ему присвоили в 2004 году.

Частые вопросы

Ответы на частые вопросы о Николае Баскове. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Накануне 50-летия о Николае Баскове чаще всего спрашивают одно и то же: сколько ему лет, женат ли он и где пройдут юбилейные концерты. Ответы на эти вопросы разбросаны по интервью и афишам, поэтому мы собрали их в одном месте. Женат ли Николай Басков? Нет, сейчас певец не женат, а подробности личной жизни обсуждает неохотно. В интервью «Комсомольской правде» он признался: «Свою главную любовь я пока не встретил» . Дома певца ждёт кошка по кличке Шанель.

Нет, сейчас певец не женат, а подробности личной жизни обсуждает неохотно. В интервью «Комсомольской правде» он признался: . Дома певца ждёт кошка по кличке Шанель. Где пройдёт юбилейный концерт Николая Баскова? Главное шоу запланировано на 15 октября 2026 года на Live Арене в Московской области, а 16 октября там же пройдёт дополнительный сольный вечер. Начало обоих концертов в 19:00, певцу будут аккомпанировать симфонический оркестр Юрия Медяника и шоу-балет.

Главное шоу запланировано на 15 октября 2026 года на Live Арене в Московской области, а 16 октября там же пройдёт дополнительный сольный вечер. Начало обоих концертов в 19:00, певцу будут аккомпанировать симфонический оркестр Юрия Медяника и шоу-балет. Сколько лет Николаю Баскову? 15 октября 2026 года Николаю Баскову исполняется 50 лет. Певец родился 15 октября 1976 года, по знаку зодиака он Весы. Ровно столько же 12 октября исполнилось Виктории Исаковой, и если вы давно следите за её ролями, проверьте, узнаете ли вы фильмы с актрисой хотя бы на пять из восьми.

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Авторы Сергей Трофимов