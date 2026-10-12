Максим Лагашкин: 50 лет актёру, которого узнают в сериалах Оглавление Путь от Новокуйбышевска до театра и кино Роли второго плана, которые запомнились Фильмы: от «Живого» до «Неприличных гостей» Семья Что он делает сейчас Почему его узнают в сериалах Вопросы и ответы 13 октября 1976 года родился Максим Лагашкин. Он жив и продолжает работать. Разбираем главные роли, путь из Новокуйбышевска и то, над чем он работает сейчас. Максим Лагашкин — 50 лет: как актёр из «Жуков» прошёл путь от театральной сцены до большого кино? Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

13 октября Максиму Лагашкину исполняется 50 лет! Зрители знают его как участкового Сергея Маслова из «Жуков», но за этой ролью стоят театральная школа, драматические фильмы и работа с разными режиссёрами. В его фильмографии соседствуют «Живой», «Аритмия», «Бедный олигарх» и «Почти настоящий детектив». Life.ru рассказывает, как складывалась его карьера, какие роли стоит пересмотреть и что сам артист говорит о семье и профессии.

Путь от Новокуйбышевска до театра и кино

От театра до «Жуков»: как складывалась карьера Максима Лагашкина и какие роли принесли ему признание? Фото © ТАСС / Михаил Фомичев

Будущий артист появился на свет в Новокуйбышевске — городе, который в 1976 году относился к Куйбышевской области, а сегодня находится в Самарской. Путь к московской сцене начался с учёбы в Самаре. Затем он продолжил образование в РАТИ-ГИТИСе, в мастерской Андрея Гончарова, режиссёра, много лет возглавлявшего Театр имени Маяковского. Именно с этим театром была связана и работа молодого выпускника.

До большого списка экранных ролей были репетиции и спектакли. Среди постановок с его участием — «Ящерица», «Иван-Царевич», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Театральная школа предшествовала и бытовым комедиям, и драматическим фильмам. Кинодебютом стал «День полнолуния» Карена Шахназарова, вышедший в 1998 году. В титрах персонаж обозначен просто: парень во дворе. Фильм складывается из пересекающихся историй разных людей, и начинающему актёру достался один из эпизодов.

В 1999 году последовал «Китайский сервиз», где ему досталась роль карточного шулера. В начале 2000-х в фильмографии появились «Гражданин начальник», «Каменская» и другие сериалы. В этом ряду встречались и преступники, и люди в форме — персонажи, чьи намерения зритель должен быстро понять, даже если времени на знакомство с ними совсем немного. Позднее к этому набору добавились руководители, врачи и семейные герои. Между «Днём полнолуния» и премьерой «Жуков» прошло больше двадцати лет. За это время появились и роли, отмеченные профессиональными наградами, и проекты, по которым его знают разные поколения зрителей.

Роли второго плана, которые запомнились

Участковый Сергей Маслов из «Жуков»: почему эта роль стала одной из самых заметных в карьере актёра? Фото © Кадр из сериала «Жуки», режиссеры Константин Смирнов, Константин Колесов, Максим Пешков, сценаристы Максим Пешков, Сергей Нотариус, Артем Клинков и др.

В «Жуках», которые стартовали в 2019 году, его герой — деревенский участковый Сергей Маслов. Трое столичных разработчиков оказываются на альтернативной службе в деревне, а местный полицейский становится одним из главных людей в их новой жизни. Его полномочия, представления о порядке и семейные заботы постоянно пересекаются с планами молодых айтишников. Именно на этом столкновении и строится значительная часть комедии.

На фестивале многосерийного кино «Утро Родины» в 2020 году актёр получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в «Жуках». Историю участкового продолжили и в следующих сезонах. В сериале «Остров ненужных людей» 2011 года его персонаж Геннадий Быков становится партнёром Андрея Каморина. Здесь действие связано с предательством и попыткой избавиться от людей, которые мешают близким. В роли Быкова важны расчёт и участие в чужих решениях — совсем другая история для тех, кто знает артиста только по деревенской комедии.

Сериалы с Максимом Лагашкиным: где снимался актёр? Фото © Кадр из сериала «Остров ненужных людей», режиссер Эдуард Парри, сценаристы Елена Райская, Михаил Журавкин

«Бедный олигарх» вышел в 2022 году. В нём Лагашкин играет камердинера Адама — человека, который остаётся рядом с Виктором, героем Владимира Сычёва, после потери богатства. Комедия строится на разнице жизненного опыта героев: олигарх привык, что всё решают деньги, а его помощнику приходится искать способы жить без прежних возможностей. Адам здесь — один из центральных героев, а не случайный персонаж, появляющийся для одной шутки.

В «Звёздном суде» 2023 года ему досталась главная роль актёра Дмитрия Петровского, который судится с бывшей женой. История даёт возможность играть человека, привыкшего к публичному вниманию и вынужденного защищать собственную репутацию. Петровский использует актёрские навыки уже внутри сюжета: зритель наблюдает и за его поступками, и за тем, как он старается выглядеть в глазах окружающих.

Максим Лагашкин в комедии «Галя, у нас отмена!» 2023 года: что посмотреть с актёром? Фото © Кадр из сериала «Галя, у нас отмена!», режиссеры Кирилл Васильев, Мехрали Пашаев, Максим Зыков, сценаристы Мехрали Пашаев, Андрей Владимиренко, Андрей Кошкин и др.

В комедии «Галя, у нас отмена!», начавшей выходить в 2023 году, артист стал директором гипермаркета. Вместо деревни или судебного зала — торговый зал, сотрудники и повседневные проблемы большого магазина. Руководящая должность даёт герою возможность вмешиваться в чужие дела, но сама по себе не гарантирует, что всё пойдёт по его плану. Это ещё одна вариация на тему человека, который хочет контролировать происходящее.

В «Предпоследней инстанции», стартовавшей в 2022 году, в его фильмографии есть роль Ломоносова. Сериал переносит служебные заботы в фантастический мир, где существует управление, распределяющее человеческие души. И здесь узнаваемые отношения между начальством, коллегами и посетителями становятся основой комедии — только привычные административные решения получают совсем другой масштаб. В этих сериалах есть и роли второго плана, и полноценные главные роли. А для дальнейшего просмотра Life.ru собрал российские сериалы осени 2026 года — с премьерами телеканалов и онлайн-кинотеатров.

Фильмы: от «Живого» до «Неприличных гостей»

«Живой» и «Аритмия»: какие драматические роли Максима Лагашкина стоит вспомнить к его 50-летию? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 2006 году вышла картина Александра Велединского «Живой». Лагашкин сыграл Никича — погибшего сослуживца главного героя, который появляется перед вернувшимся с войны солдатом. Второго погибшего сослуживца сыграл Владимир Епифанцев. Это мистическая военная драма, где присутствие двух товарищей связано с памятью, потерей и пережитым опытом. За эту работу артист получил премию кинокритиков «Белый слон» за лучшую мужскую роль второго плана.

«Аритмия» Бориса Хлебникова появилась в 2017 году. Здесь его персонаж — новый начальник подстанции скорой помощи, который вводит правила и требует их соблюдения. В центре фильма — врач Олег в исполнении Александра Яценко, однако столкновение с руководителем становится важной частью профессиональной истории героя. На вызовах врачу приходится выбирать между соблюдением инструкций и помощью конкретному пациенту.

В «Неприличных гостях» 2024 года он сыграл Виктора, а Екатерина Стулова — его жену Ольгу. Это главные роли: супруги принимают соседей, и обычный вечер превращается в испытание для их отношений. Супруги сыграли экранную пару, но история их героев — вымышленная. Интерес здесь в том, как двое людей, давно живущих вместе, реагируют на вторжение чужих правил в собственный дом. Среди других его работ — «Географ глобус пропил», «Непослушник», «Мой папа — вождь». Продолжить знакомство с отечественным кино можно с подборкой 15 неочевидных российских фильмов разных лет и жанров.

Семья

Максим Лагашкин и Екатерина Стулова: что актёрская пара рассказывает о семье и совместных съёмках? Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Жена Лагашкина — актриса Екатерина Стулова. У супругов двое сыновей. При этом общая профессия не означает, что их жизнь целиком состоит из обсуждения ролей. В совместном интервью журналу OK! в сентябре 2026 года они говорили и о домашних заботах, и о поддержке друг друга, и о том, как сохранить интерес к человеку рядом. Стулова объясняла, что общая работа помогает понимать особенности актёрского графика: съёмочные поездки, перелёты, недосып и необходимость надолго выпадать из обычного расписания. Дома у них остаются вопросы, связанные с бытом и детьми. В её рассказе важны совместный отдых, возможность смеяться вместе и желание поддерживать семью, даже когда оба заняты в нескольких проектах.

Что он делает сейчас

Фильмы с Максимом Лагашкиным в 2026 году: какие роли актёр сыграл в «Равиоли Оли» и «Распаковке»? Фото © Кадр из сериала «Равиоли Оли», режиссер Андрей Никифоров, сценаристы Андрей Никифоров, Роман Иванов, Ольга Малышева и др.

В 2026 году вышел «Почти настоящий детектив» — комедийный сериал Дмитрия Булейко. Его центральный персонаж, артист Максим Ладошкин, оказывается втянут в расследование. Создатели играют с узнаваемым экранным образом исполнителя, но герой остаётся вымышленным человеком. Рядом с ним в сериале — Ольга Лерман, Гоша Куценко и Виталий Хаев. В фильме «Равиоли Оли», вышедшем 5 февраля 2026 года, он сыграл мэра небольшого города. Главная роль досталась Ольге Бузовой. В интервью «Собака.ru» артист описывал своего персонажа как практичного человека, умеющего приспосабливаться к обстоятельствам. Для него в такой работе важно понять характер героя, а уже затем — его должность и положение.

«Распаковка» появилась в российском прокате 25 июня 2026 года. В семейной комедии Владислава Богуша он сыграл отца мальчика, который получает возможность провести неделю с популярным блогером. В июльском интервью «Аргументам и фактам» актёр обсуждал эту роль и своё отношение к воспитанию. Такой выбор героя продолжает знакомую тему авторитетного взрослого, но переносит её в отношения внутри семьи. Ещё один проект года — «ОПГ» Петра Буслова. О нём Лагашкин подробно говорил в сентябрьском интервью. Там актёр рассказал, что его привлекли сценарий, знакомые партнёры и возможность сыграть человека, которого сильно изменило время.

Почему его узнают в сериалах

Фильмография Максима Лагашкина: ключевые роли в кино и сериалах от «Дня полнолуния» до проектов 2026 года. Фото © Кадр из сериала «Бедный олигарх», режиссеры Гайк Асатрян, Гарик Петросян, Давид Дадунашвили, сценаристы Гайк Асатрян, Карен Арутюнов, Леонид Марголин и др.

Участковый в «Жуках», директор в «Гале, у нас отмена!» и начальник в «Аритмии» занимают похожую позицию: от их решений зависят другие люди. Однако сами истории используют эту власть по-разному. В деревенской комедии она становится поводом для бытовых столкновений, в медицинской драме — частью спора о работе врача. По этим ролям можно проследить, как одна профессиональная ситуация меняется вместе с жанром.

Адам из «Бедного олигарха» помогает хозяину приспособиться к потере привычной жизни, а Виктор из «Неприличных гостей» реагирует на события в собственном доме. Эти роли добавляют к образам начальников и полицейских семейные заботы и отношения двух людей, которых связывает многолетняя служба.

В разговоре с «Собака.ru» артист сформулировал свой подход к роли мэра: «Мы же не в роль мэра вживаемся, а в роль человека». По его фильмографии видно, почему такая мысль важна: форма, должность и положение в семье задают обстоятельства, однако герою всё равно нужны собственные привычки, желания и реакции. Именно они позволяют помнить персонажа после окончания сцены.

Вопросы и ответы

Он жив и продолжает работать? Да. В 2026 году вышли «Равиоли Оли», «Распаковка», «Почти настоящий детектив» и другие проекты с его участием. В июле и сентябре артист давал интервью о новых ролях и семье.

Да. В 2026 году вышли «Равиоли Оли», «Распаковка», «Почти настоящий детектив» и другие проекты с его участием. В июле и сентябре артист давал интервью о новых ролях и семье. Сколько лет Максиму Лагашкину? В октябре 2026 года актёру исполняется 50 лет. Он родился в 1976 году.

В октябре 2026 года актёру исполняется 50 лет. Он родился в 1976 году. Где он родился и учился? В Новокуйбышевске, который сегодня относится к Самарской области. Окончил РАТИ-ГИТИС, мастерскую Андрея Гончарова. После учёбы работал в Театре имени Маяковского.

В Новокуйбышевске, который сегодня относится к Самарской области. Окончил РАТИ-ГИТИС, мастерскую Андрея Гончарова. После учёбы работал в Театре имени Маяковского. Кто жена Максима Лагашкина и есть ли у него дети? Жена — актриса Екатерина Стулова. У супругов двое сыновей. Они вместе появлялись в «Жуках» и сыграли экранную пару в «Неприличных гостях».

Жена — актриса Екатерина Стулова. У супругов двое сыновей. Они вместе появлялись в «Жуках» и сыграли экранную пару в «Неприличных гостях». С чего начать знакомство с его ролями? Для комедийного просмотра подойдут «Жуки» и «Бедный олигарх». Для знакомства с драматическими работами — «Живой» и «Аритмия». Из проектов 2026 года можно выбрать «Почти настоящий детектив».

Для комедийного просмотра подойдут «Жуки» и «Бедный олигарх». Для знакомства с драматическими работами — «Живой» и «Аритмия». Из проектов 2026 года можно выбрать «Почти настоящий детектив». Какие награды есть у актёра? За «Живого» он получил премию кинокритиков «Белый слон» за лучшую мужскую роль второго плана. В 2020 году в той же актёрской категории фестиваль «Утро Родины» отметил его работу в «Жуках».

А в какой роли вы запомнили Лагашкина? Как участкового Маслова, Адама или строгого начальника из «Аритмии»? Иногда одного персонажа достаточно, чтобы зритель помнил актёра десятилетиями. Так случилось и с Екатериной Градовой! Недавно Life.ru рассказал, как складывалась жизнь исполнительницы роли радистки Кэт и почему она рассталась с Андреем Мироновым.

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Авторы Софья Кузнецова