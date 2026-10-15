Анна Хилькевич — 40: биография, муж, дети, бизнес и фильмы звезды «Универа» Оглавление Сколько лет Анне Хилькевич и где она родилась «Барвиха», «Универ» и Маша Белова: как Анна Хилькевич стала знаменитой Что стало с Машей из «Универа» Какие фильмы и сериалы с Анной Хилькевич стоит вспомнить Кто муж Анны Хилькевич Сколько детей у Анны Хилькевич Какой бизнес у Анны Хилькевич Как изменилась внешность Анны Хилькевич Чем Анна Хилькевич занимается сейчас Анна Хилькевич: главное к 40-летию 15 октября 2026 года Анне Хилькевич исполняется 40 лет. Биография звезды «Универа»: муж Артур Мартиросян, трое детей, бизнес, фильмы и внешность. Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

15 октября 2026 года Анне Хилькевич исполняется 40 лет. За два десятилетия на экране актриса прошла путь от школьницы из «Барвихи» и Маши Беловой в «Универе» до матери троих детей, телеведущей и предпринимательницы. Life.ru рассказывает, как складывалась карьера Хилькевич, кто её муж, чем занимаются её дети, какие бизнесы она развивает и почему в 40 лет всё ещё возвращается к героине, сделавшей её знаменитой.

К своему 40-летию Анна Хилькевич подходит совсем не только как «Маша из “Универа”». За образом легкомысленной блондинки, который много лет сопровождал актрису, оказалась куда более сложная биография: театральное образование с несколькими попытками, красный диплом экономического вуза, более 20 лет в кино и на телевидении, трое детей и сразу несколько собственных проектов.

Причём от роли, превратившей её в одну из самых узнаваемых актрис российского телевидения, Хилькевич не отказывается. В 2026 году она снова сыграла Машу в сериале «Универ. 15 лет спустя». Одновременно актриса продолжает развивать бизнес и работает телеведущей — в сентябре стала ведущей нового шоу «Хочу на ТНТ».

Сколько лет Анне Хилькевич и где она родилась

Анна Александровна Хилькевич родилась 15 октября 1986 года в Ленинграде, поэтому 15 октября 2026-го ей исполняется 40 лет.

Когда Анне было около десяти лет, семья переехала в Москву. Она занималась музыкой, танцами, училась в театральной школе, а в 2003 году поступила в Щепкинское училище. Учёбу пришлось прервать на фоне съёмок, после чего Хилькевич продолжила театральное образование уже в Щукинском училище.

Но самая неожиданная для экранного образа Маши Беловой часть её образования — Российский экономический университет имени Плеханова. Хилькевич окончила факультет рекламы и маркетинга с красным дипломом. Сам РЭУ подтверждает, что выпускницей она стала в 2010 году.

Позднее актриса вернулась к актёрскому образованию. Получается довольно показательный набор для её дальнейшей карьеры: актёрское мастерство плюс маркетинг — сочетание, которое впоследствии пригодилось не только в кино, но и в собственном бизнесе.

«Барвиха», «Универ» и Маша Белова: как Анна Хилькевич стала знаменитой

Первые роли Хилькевич получила ещё подростком. Она снималась в «Огнеборцах», «Я замыслил побег», позже появились «Человек безвозвратный» и «Не пытайтесь понять женщину».

Первым заметным телевизионным прорывом стала «Барвиха», где Анна сыграла Вику Полякову. Однако всероссийская известность пришла после 2011 года, когда актрису утвердили на роль Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага».

Экранная Маша стала практически самостоятельным брендом: яркая блондинка, интересующаяся модой, отношениями и красивой жизнью. Образ оказался настолько узнаваемым, что закрепился за актрисой на годы.

Сама Хилькевич рассказывала, что первоначально частично подсматривала характер Маши у знакомой, но постепенно всё больше привносила в героиню собственные черты — энергию и улыбчивость. При этом актриса подчёркивала, что характером они всё же сильно различаются.

Что стало с Машей из «Универа»

Франшиза пережила несколько возвращений. В 2021 году вышел «Универ. 10 лет спустя», в 2024-м — «Универ. 13 лет спустя», а весной 2026 года ТНТ выпустил «Универ. 15 лет спустя» с Анной Хилькевич в актёрском составе.

И здесь особенно хорошо видна параллель между актрисой и её героиней. Студентка Маша выросла, вышла замуж и столкнулась уже не с проблемами общежития, а с браком, детьми и кризисами взрослой жизни.

Хилькевич признавалась, что играть повзрослевшую Машу ей интересно именно потому, что теперь проблемы персонажа стали ей гораздо понятнее. Но одно принципиальное отличие осталось: по словам актрисы, инфантильность Маши сохранилась, тогда как сама она с возрастом её утратила.

Какие фильмы и сериалы с Анной Хилькевич стоит вспомнить

Сводить карьеру Хилькевич только к одному ситкому было бы неправильно. В её фильмографии — «Барвиха», «Ёлки 2», «Ёлки 3», «Остров везения», «Что творят мужчины!», «Звоните ДиКаприо!», «Иван Васильевич меняет всё», несколько продолжений «Универа» и другие проекты.

По данным Кинопоиска, её экранная фильмография к 2026 году насчитывает несколько десятков работ. В феврале 2026 года в прокат также вышла семейная картина «Дополнительное время», где Хилькевич сыграла одну из главных ролей.

При этом телевидение остаётся не менее заметной частью карьеры. Хилькевич участвовала и вела развлекательные и реалити-проекты, а осенью 2026 года получила новое большое шоу — «Хочу на ТНТ».

То есть 40-летие актриса встречает не в статусе звезды одного старого ситкома, а с действующей кино- и телекарьерой.

Кто муж Анны Хилькевич

Анна Хилькевич замужем за предпринимателем Артуром Мартиросяном, которого в публичных источниках также называют Артуром Волковым.

Это второй брак актрисы. Первым её мужем был Антон Покрепа, с которым она познакомилась во время работы над «Барвихой». Пара поженилась в 2011 году, но уже в 2012-м развелась.

С Артуром Хилькевич познакомилась позже — история их встречи тоже давно стала частью её биографии. Будущие супруги столкнулись на автомобильной парковке у Парка Горького после небольшого конфликта из-за очереди, а знакомство неожиданно продолжилось.

7 августа 2015 года Анна и Артур поженились. К 40-летию Хилькевич их браку уже больше 11 лет.

В интервью 2026 года актриса рассказывала, что у пары есть несколько принципиальных правил: не переходить на оскорбления, не кричать друг на друга и регулярно обсуждать планы и ожидания. Вместе они также запустили подкаст об отношениях «Пара нормальных».

Сколько детей у Анны Хилькевич

У Анны Хилькевич и Артура Мартиросяна три дочери.

Старшая, Арианна, родилась 14 декабря 2015 года. Второй дочери, родившейся 20 августа 2018-го, первоначально дали имя Мария, в том числе в честь Маши Беловой из «Универа». Позднее её имя изменили на Анну-Марию. Третья дочь пары, Оливия, родилась 17 сентября 2024 года.

На момент 40-летия актрисы Арианне десять лет, Анне-Марии восемь, Оливии — два года.

Хилькевич много говорит о материнстве и не пытается изображать его как непрерывную идиллию. В интервью 2026 года она рассказывала, что считает себя более строгим родителем, чем муж: на ней режим, учёба и дисциплина, тогда как Артур чаще берёт на себя спокойные разговоры с детьми.

Какой бизнес у Анны Хилькевич

Самый интересный поворот биографии Хилькевич произошёл тогда, когда телевизионная известность начала превращаться из главного продукта в инструмент для развития других проектов.

К 2026 году актриса называет среди своих основных бизнесов студию красоты «Культура маникюра» и детский сад «Культура детства». Кроме того, Хилькевич запустила косметический бренд Moloje.

Первый салон «Культура маникюра» появился ещё в 2017 году. Идея детского сада была реализована позже, а теперь именно это направление Хилькевич хочет масштабировать.

Особенно символично здесь её образование в сфере маркетинга. Хилькевич не просто знаменитость, которая дала проекту своё имя: ещё до массовой телевизионной славы она получила профильное экономическое образование.

При этом сама актриса не скрывает сложностей. В 2026 году она рассказывала о росте закупочных цен и бюрократии и объясняла, что всё больше делегирует операционные задачи управляющим, оставляя за собой новые идеи и контроль ключевых точек.

Именно поэтому формула «из Маши из “Универа” в собственный бренд» работает здесь буквально. Теперь рядом с фамилией Хилькевич существуют не только фильмы и телешоу, но и собственные проекты в сфере красоты, образования и косметики.

Как изменилась внешность Анны Хилькевич

Внешность Хилькевич обсуждают практически столько же, сколько её роли. И здесь важно разделять подтверждённые самой актрисой факты и интернет-догадки.

Хилькевич открыто рассказывала об увеличении груди. По словам актрисы, операция была сделана уже после первого брака и незадолго до начала отношений с Артуром Мартиросяном.

О других предполагаемых операциях на лице в интернете годами спорят поклонники и авторы светских изданий, однако выдавать подобные предположения за доказанный факт оснований нет.

Весной 2026 года тема пластической хирургии возникла снова. После трёх беременностей Хилькевич готовилась к абдоминопластике и сама рассказывала о своём решении. Но непосредственно перед операцией отказалась от неё: актрису, в частности, беспокоило, что в период восстановления она не сможет брать маленькую Оливию на руки.

Так что история её внешности к 40 годам выглядит сложнее привычной конструкции «до и после пластики»: подтверждённое хирургическое вмешательство было, но далеко не всё, что Хилькевич приписывают в Сети, подтверждала сама актриса.

Кстати, даже данные о росте расходятся: Кинопоиск указывает 162 см, тогда как Life.ru ранее писал о 160 см.

Чем Анна Хилькевич занимается сейчас

2026-й оказался для актрисы насыщенным. В кино вышло «Дополнительное время», весной состоялась премьера «Универа. 15 лет спустя», а осенью Хилькевич стала ведущей шоу «Хочу на ТНТ». Параллельно она продолжает заниматься семейными и предпринимательскими проектами.

И именно здесь особенно заметно, насколько изменилась её публичная роль.

Когда «Универ. Новая общага» только выходил на экраны, зрителю продавали понятный образ — красивую и немного наивную блондинку Машу. Спустя 15 лет та же актриса появляется перед аудиторией сразу в нескольких качествах: звезда франшизы, ведущая, предпринимательница и мать троих детей.

Маша Белова никуда не исчезла. Просто теперь это только одна часть бренда Анны Хилькевич.

Анна Хилькевич: главное к 40-летию

Когда родилась Анна Хилькевич?

15 октября 1986 года в Ленинграде. 15 октября 2026 года актрисе исполняется 40 лет.

Кто муж Анны Хилькевич?

С 2015 года она замужем за предпринимателем Артуром Мартиросяном, также известным как Артур Волков.

Сколько детей у Анны Хилькевич?

Три дочери: Арианна, Анна-Мария и Оливия.

Кого Анна Хилькевич играла в «Универе»?

Машу Белову. В 2026 году актриса вновь появилась в этой роли в сериале «Универ. 15 лет спустя».

Какой бизнес есть у Анны Хилькевич?

В 2026 году она развивает «Культуру маникюра», детский сад «Культура детства» и собственный косметический бренд Moloje.

Делала ли Анна Хилькевич пластику?

Актриса сама подтверждала увеличение груди. В 2026 году она также планировала абдоминопластику, но в итоге отказалась от операции.

Авторы Александра Новоселова