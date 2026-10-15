Если считаете, что ваши коллеги странные, пересчитайте! 10 историй об офисной дичи из соцсетей

Пользователи соцсетей устроили настоящий конкурс офисных историй и вспомнили коллег, на фоне которых любой чудак из соседнего отдела выглядит образцом нормальности. Мы изучили обсуждения и выбрали 10 самых ярких историй. После них ваш собственный коллектив покажется тихой гаванью, а странности ваших коллег начнут казаться милыми мелочами.

Роман с таксистами

Офисная дичь: пользователи соцсетей рассказали о странных коллегах. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одна девушка каждое утро ездила на работу на такси. Подъехать к главному входу было почти невозможно: одностороннее движение и запрет на поворот налево. Поэтому она просила водителя остановиться на углу у торца здания. Коллеги быстро нашли этому собственное объяснение и сочинили целый сериал. «И так вот, у меня «мужики меняются, как перчатки, вечно на работу подвозят и на углу высаживают, чтобы не видел никто», — смеётся героиня. Так обычная логистика превратилась в офисную мелодраму.

Увольнение за поручение

Иногда начальство само не помнит, о чём просило полчаса назад. Одной сотруднице поручили отвезти деньги в банк, и она честно отправилась выполнять задание. Телефон зазвонил, едва она добралась до отделения. «А меня сегодня уволили. Попросили отвезти деньги в банк, а когда приехала в банк, позвонили и высказали за то, что я «самовольно» уехала с работы», — рассказывает героиня. Возможно, руководителю стоило заранее заглянуть в прогноз самых опасных дней октября для встреч и важных дел.

Извинения за несуществующую драку

Самые нелепые слухи на работе: истории офисных сотрудников. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На очереди история, которую рассказала жена одного офисного сотрудника. После новогоднего корпоратива её мужа в лифте остановил коллега: мужчина за два метра ростом, с кулаком размером с человеческую голову. Великан выглядел виноватым и просил прощения за тот вечер. «Извинился за то, что на корпоративе между ними завязалась потасовка. Вот только муж на корпоратив не ходил!» — вспоминает автор поста. С кем на самом деле дрался гигант, так и осталось загадкой для всего офиса.

Домашний концерт в рабочее время

Есть коллеги, которые искренне уверены, что их семейный архив интересен всему офису. Автор одного поста рассказал, как сослуживица начала показывать видео, где поёт её сын, и одним роликом дело не обошлось. «Я потерял интерес ещё на фразе «сейчас покажу», но досмотрел из-за приличия. Но показ продолжился, и я не знаю, как корректно сказать человеку о таком, что хватит», — признаётся пользователь. А на одного молодого человека она даже обиделась за равнодушие.

Щедрость на корпоративе

Странные начальники и коллеги: реальные истории из офисов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пользовательница вынесла на суд читателей спорную ситуацию. «Мужчина выигрывает на корпоративе огромную корзину дорогущей косметики, о которой любая женщина только может мечтать. И тут же отдаёт её своей миловидной коллеге», — описывает автор. Жена в это время сидит дома с детьми. Комментаторы разделились: одни увидели здесь обычный спонтанный жест, другие сочли его поводом для скандала. Похоже, такие истории не уступают по накалу отношениям самых токсичных пар из «Покровских ворот».

Голосовые вместо текста

У офисной переписки свои законы, но некоторые коллеги нарушают даже их. Одна пользовательница пожаловалась на тех, кто вместо короткого сообщения записывает аудио. Причём делают это люди, с которыми она едва знакома. «Вот я реально не могу понять, как люди, которые тебя едва знают, или коллеги, могут просто писать голосовые, особенно когда войсы из нескольких слов, и их по 5 штук сразу», — недоумевает автор. Слушать такие послания посреди планёрки, конечно, особое удовольствие.

Лучший корпоратив… без праздника

Что творят коллеги в офисе: 10 историй из соцсетей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пользователи соцсетей делились впечатлениями от корпоративов, и одна история заставила многих позавидовать. Во время пандемии массовые мероприятия запретили, так что праздник в одной компании пришлось отменить. Руководство нашло неожиданный выход. «Вместо корпората нам просто раздали по 50к в качестве компенсации», — вспоминает пользователь. Никаких конкурсов с ведущим и неловких танцев с начальником! Пожалуй, о таком корпоративе тайно мечтают очень многие офисные сотрудники.

Начальница против зарплаты

Разговоры о деньгах с руководством редко проходят легко, но у этой начальницы был особый подход. Сотрудники жаловались на маленькую зарплату и надеялись хотя бы на понимание. Ответ руководительницы вошёл в коллекцию самых абсурдных офисных фраз. «У меня была начальница, которая на наши замечания о низкой зарплате говорила: «Коллеги, вы что сюда деньги ходите зарабатывать?» — вспоминает пользовательница. Вопрос, зачем тогда ходить на работу, так и повис в воздухе.

Вечная запара

Корпоративы, подарки и слухи: смешные истории про работу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бывают сотрудники, которые превращают имитацию бурной деятельности в настоящее искусство. Одна пользовательница долго корила себя за то, что работает слишком мало. Потом она присмотрелась к коллегам и сделала неожиданное открытие. «А потом смотрю на коллег и восхищаюсь, как одну/две задачи они умело растягивают по неделям и красиво оправдываются: «Я в запаре, так много дел», — делится автор. Похоже, громкое слово «запара» у некоторых давно заменяет саму работу.

Второй монитор для кино

Закончим историей со счастливым финалом. Одна девушка перед выходом на новую работу переживала, что сидеть в одном кабинете с начальницей будет напряжно. Но руководительница с первого же дня объяснила новенькой местные порядки. «А потом она сказала: «Ну смотри, у тебя два монитора, чтобы на одном работать, а на вторых мы обычно все фильмы смотрим», — делится пользовательница. Страхи развеялись сразу, а отдел оказался дружным. Бывают же такие начальники, о которых мечтают все!

Офисная жизнь умеет удивлять сильнее любого сериала. Но в таких историях есть и хорошая сторона: они напоминают, что за рабочими столами сидят живые люди со своими причудами. Если ваш коллега громко стучит ручкой по столу, это ещё не повод для паники. А для отдыха после трудного дня попробуйте закончить 8 знаменитых реплик из «Покровских ворот».