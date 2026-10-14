Приметы на 3, 9 и 40 дней: какие знаки подаёт нам душа родственника и почему этого не нужно бояться

Согласитесь, к смерти близкого человека невозможно подготовиться. Особенно тяжело принять, что больше не получится поговорить с ним, услышать родной голос или спросить совета. Но наши предки верили, что душа умершего ещё некоторое время остаётся рядом с семьёй и напоминает о себе. Life.ru рассказывает, сколько, по народным поверьям, она пребывает в доме и какие знаки связывают с третьим, девятым и сороковым днём после смерти.

Почему важны именно 3, 9 и 40 дней

Душа умершего в первые сорок дней: почему в народных поверьях ждали весточки от ушедшего родственника. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вокруг 3, 9 и 40 дней переплелись церковные и народные представления о посмертном пути человека. В православной традиции третий день связывают с Воскресением Христа, девятый — с девятью ангельскими чинами, а сороковой — в том числе с Вознесением, которое произошло на сороковой день после Воскресения. В народных поверьях этот же период представляли как постепенное прощание души с домом и родными. Отсюда и возникли народные поверья и приметы. Но что же именно происходит с душой в эти дни и как понять, что родственник решил вас навестить? Давайте рабираться.

Что происходит с душой на третий день?

Что происходит с душой на третий день после смерти? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По народным представлениям, первые три дня душа остаётся возле тела и в знакомом пространстве. Считалось, что умерший ещё слышит происходящее вокруг. В некоторых местах свет свечи объясняли заботой о душе, поскольку ей нужно видеть дорогу. Такие поверья записывали этнографы, изучавшие похоронные обычаи. А в церковном предании третий день связывают с первым предстоянием души перед Богом. Поэтому для верующих это прежде всего время молитвы об усопшем.

Что происходит с душой на 9-й день?

Где душа усопшего на девятый день после смерти? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Согласно церковным представлениям, с третьего по девятый день душе показывают райские обители, а на девятый она вновь предстаёт перед Богом. Родные в это время молятся о её упокоении. А в народной традиции всё не так однозначно. нкоторые народы верили, что до девятого дня душа находится в доме, иногда — возле икон, а после девятин уходит дальше. А некоторые считали, что она продолжает возвращаться к близким до сорокового дня.

Что происходит с душой на 40-й день?

Что происходит с душой покойного на сороковой день после смерти? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В православных объяснениях сороковой день связан с определением посмертной участи человека до всеобщего Страшного суда. А в народной культуре сороковины воспринимали как завершение пребывания души рядом с живыми. До этой даты для неё могли оставлять воду и хлеб, вывешивать полотенце, готовить место для отдыха. На сороковой день поминальные предметы убирали, полотенце снимали, а душу символически провожали. В некоторых местностях тогда же открывали завешенные зеркала. Смысл этих обычаев заключался в завершении прощания, поэтому родные показывали, что помнят умершего и готовы отпустить его в дальнейший путь. Но как именно душа усопшего даёт о себе знать и во что верили наши предки?

Как душа покойного даёт о себе знать?

Как понять, что душа покойного в доме: приметы на 3, 9 и 40 день после смерти. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Большинство народных примет относили ко всему периоду после смерти, особенно к первым сорока дням. Одни образы сохранились в этнографических записях, другие встречаются в современных эзотерических толкованиях. Но их объединяет мысль о том, что связь с близким может выражаться через знакомые образы. Так что же происходит, если родственник приходит нас проведать?

Приметы на 3-й день после кончины

В народных представлениях первые трое суток часто связывали с пребыванием души возле тела и родного жилища. Поэтому знаки присутствия всегда очень явные или даже физические. Например, появление птицы у окна часто связывают с душой покойного, который пришёл навестить своих родственников. Особенно часто в таких рассказах появлялись голубь и ласточка. В южнорусских областях на окно даже вывешивали белое полотенце и клали хлеб, ожидая, что душа прилетит в птичьем облике. Оставшиеся следы лапок толковали как знак её посещения.

Бабочку или ночного мотылька тоже связывали с душой умершего. В отдельных русских говорах её называли «душечкой». В поверьях маленькое крылатое существо представляли как душу, ненадолго вернувшуюся к живым. Поэтому появление бабочки в доме приобретало особый смысл для семьи, недавно потерявшей близкого. Ещё одним признаком посещения души в поверьях считали шаги, скрип дверей или знакомый голос. В этнографических записях встречаются рассказы о движении дверной ручки и звуках открывающейся двери, за которой никого нет. В современных мистических историях к этому добавляются знакомый голос и силуэт, замеченный краем глаза.

А если вы почувствовали знакомый аромат, например, парфюма или любимого блюда покойного, то это тоже можно воспринимать как появление души. Но помните, если вам не близка эзотерика, но вы всё равно ощущаете все эти приметы, скорее всего, ваша психика просто пытается справиться с потерей близкого. К этому же относится ощущение прикосновений. Как правило, в эзотерических представлениях это проявление присутствия и попытка утешить родных. Немаловажно обращать внимание на поведение домашних животных, поскольку сторонники мистических толкований считают, что животные способны почувствовать его присутствие.

Приметы на 9-й день после кончины

Приметы на девятый день после смерти: как в народе толковали сны и просьбы ушедшего из жизни человека? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

К девятому дню вам может присниться покойник. Нередко умерший появляется во сне, разговаривает с родными или просит какую-то вещь. В фольклоре такие просьбы иногда объясняли тем, что при погребении что-то забыли. Также признаком напоминания о покойном считали неожиданную находку, связанную с ним. Повторяющиеся цифры тоже могут быть признаком. На электронных часах, чеках и автомобильных номерах постоянно встречается одинаковое сочетание или дата, напоминающая о родственнике. В эзотерике этому придают значение персонального символа связи.

Приметы на 40-й день

Приметы на сороковой день после смерти: какие знаки в народе связывали с прощанием души с родным домом? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На сороковой день, по народным поверьям, душа прощается с домом и родными. Знаком её последнего посещения считали стук в окно, а колыхнувшийся огонёк лампады во время поминовения толковали как прощание умершего. В некоторых местностях на сороковины даже посыпали пол пеплом, а появившиеся следы на пепле воспринимали как свидетельство того, что покойник приходил навестить семью.

Также вам может присниться умерший родственник — спокойный, улыбающийся и словно снова здоровый. В эзотерических толкованиях такой сон считают утешительной весточкой, а его совпадение с сороковинами — символическим прощанием. Напоминанием о близком может стать и неожиданно зазвучавшая любимая песня: по радио, в магазине или среди случайных композиций.

Среди современных примет встречаются фотография умершего, внезапно появившаяся на экране телефона, мигающий свет или неожиданно включившийся телевизор. Особое значение таким событиям придают, если они происходят в момент воспоминаний о родственнике. Ещё одним знаком в современных поверьях считают внезапное чувство тепла и умиротворения — будто близкий ненадолго оказался рядом, чтобы поддержать и попрощаться.

Почему таких проявлений не стоит бояться и как понять, что что-то пошло не так

Приметы на 3, 9 и 40 дни после смерти: как умерший общается с родственниками и почему этого не нужно боятся? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Птица у окна, случайно зазвучавшая песня или сон с умершим родственником сами по себе не дают оснований ждать беды. В поверьях подобные события нередко воспринимаются как напоминание о близком и символ сохранившейся связи. Почему же некоторые сны, ночные звуки и поведение животных так пугали наших предков, Life.ru разбирал в материале о самых страшных народных приметах скорой смерти и их происхождении. Если совпадение приносит утешение, можно сохранить его как личное воспоминание. При этом не нужно специально искать послания в каждом звуке или переживать, если никаких знаков нет.

Однако в народных рассказах встречались и сюжеты, которые объясняли ошибкой при подготовке к похоронам. Например, умерший настойчиво снился, просил принести забытую вещь, упрекал за выбранную одежду или напоминал о неподходящей обуви. Поэтому стоит внимательно следить за тем, чтобы рядом с умершим не оказались предметы, принадлежавшие живым родственникам. Почему особую тревогу вызывали фотографии и чужие обручальные кольца, Life.ru рассказывал в материале о том, какие вещи нельзя класть в гроб и почему их опасались оставлять покойнику.

Поверья о третьем, девятом и сороковом дне сохраняют надежду на ещё одну встречу с близким, пусть даже во сне, в знакомой мелодии или неожиданном напоминании. Для кого-то такие моменты становятся утешением и помогают постепенно принять разлуку. А какие приметы и поминальные обычаи передавались в вашей семье? Кстати, недавно Life.ru рассказал о том, в чём нельзя хоронить человека и какие приметы связаны с погребальной одеждой.