Какие вещи нельзя класть в гроб и почему предки боялись отдать покойнику частицу живого человека

Наши предки очень серьёзно относились к предметам, которые отправлялись в могилу вместе с человеком. Одни вещи должны были пригодиться умершему на том свете, другие, наоборот, старались держать от гроба как можно дальше. Life.ru разобрался, что действительно нельзя оставлять в гробу по современным правилам и почему раньше случайно упавший туда волос мог напугать всю семью.

Что об этом говорит закон?

Что можно и нельзя класть в гроб к покойному: разбираем законы и приметы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отдельного федерального списка в духе «телефон можно, фотографию нельзя» в России нет. Закон № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» разрешает проводить погребение с учётом обычаев и традиций, если они не противоречат санитарным и другим требованиям. Зато куда конкретнее ГОСТ Р 54611-2011, посвящённый организации похорон. В правилах похоронного этикета прямо сказано, что не следует вкладывать в гроб или одежду умершего посторонние предметы, в том числе те, которые способны повредить оборудование крематория. Например, наличие кардиостимуляторов, дефибрилляторов и слуховых аппаратов необходимо заранее согласовывать, поскольку при высокой температуре такие вещи могут стать опасными для оборудования.

Можно ли класть в могилу фотографию живого человека?

Что можно и нельзя класть в гроб по русским похоронным традициям? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одна из самых жутких примет запрещает оставлять рядом с покойником фотографию живого человека. Считалось, что изображённого на снимке можно таким образом связать с миром мёртвых, а покойник способен «потянуть» его за собой. Конечно, эта примета появилась значительно позже многих похоронных запретов, поскольку фотография вошла в жизнь россиян только во второй половине XIX века. Однако новый предмет очень быстро встроился в куда более старую систему представлений. В народной культуре существовало особое отношение ко всему, что могло символически заменять человека. Волос, ноготь, часть одежды или другой тесно связанный с хозяином предмет воспринимались не совсем отдельно от него самого.

Да, именно по этой же логике волосы и ногти воспринимались как особые части человека, которые даже после отделения от тела продолжали принадлежать своему хозяину. Этнографические записи XIX и начала XX века показывают, насколько серьёзно к этому относились в разных регионах России. В Орловской губернии существовало поверье, что после Страшного суда умершие будут выбираться из могил при помощи ногтей, которые собрали при жизни. В Витебской губернии остриженные ногти советовали беречь, потому что на том свете человеку предстояло снова найти всё, что было отделено от его тела. На Русском Севере сохранялось представление, что за каждый потерянный волос однажды придётся держать ответ.

Можно ли класть в гроб обручальное кольцо?

Можно ли положить в гроб обручальное кольцо живого человека? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кольцо издавна воспринимается как знак брачного союза, а его замкнутая форма символизирует связь супругов. Поэтому оставить покойному его собственное украшение приемлемо, а положить рядом кольцо живого мужа или жены — это опасно... По поверью, такой подарок не прекращал связь после смерти, а, наоборот, закреплял её. Живой супруг словно добровольно отдавал покойнику знак собственного брака и продолжал принадлежать этому союзу уже по ту сторону могилы.

Страх, что покойник может «забрать» за собой кого-то из близких, вообще стал основой множества мрачных поверий. Ранее Life.ru рассказывал о самых страшных народных приметах скорой смерти и знаках, после которых наши предки начинали готовиться к худшему. Причём опасным считалось именно чужое украшение. В похоронных обычаях XIX–XX веков покойному могли оставлять его собственные украшения и привычные вещи. Но принцип принадлежности снова был главным: то, что принадлежит мёртвому, отправляется вместе с ним, то, что принадлежит живому, должно остаться здесь.

Можно ли надевать на покойного его украшения?

Можно ли хоронить человека в украшениях: погребальные приметы и законы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Собственные украшения умершего сами по себе не считаются чем-то запретным. Кольца, серьги, нательный крест или другие привычные человеку вещи могли оставить на нём и после смерти. Особенно если украшение имело для покойного особое значение или он носил его постоянно. Однако покойниц лучше не хоронить в бусах.

Этнографы в исследовании погребальной обрядности восточных и южных славян приводят поверье, записанное в Гомельском регионе. Считалось, что оставленные на умершей бусы на том свете могут превратиться в змею и обвиться вокруг её шеи. В Костромском крае существовали похожие представления: некоторые украшения и детали одежды после погребения якобы могли обратиться в змей.

Получается, что все страшные запреты вокруг вещей в гробу сводились к одному правилу: мёртвому должно принадлежать мёртвое, а живому — живое. Но опасными считались не только вещи, которые отправлялись в могилу вместе с человеком. Огромное значение имело и то, в чём покойного провожали в последний путь. Ранее Life.ru рассказывал, какая одежда, по народным приметам, могла связать живого с усопшим и почему некоторые наряды считались особенно опасными.