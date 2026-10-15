Принц из «Золушки», рэпер и стендапер: 10 крутых русских знаменитостей, сыгравших Лермонтова

15 октября 2026 года исполняется 212 лет со дня рождения Михаила Лермонтова. В школе мы запоминали его по портрету в учебнике, «Бородино» и истории роковой дуэли. А кинематограф продолжает искать для поэта новые лица. А в новом психологическом триллере Павла Лунгина Лермонтова сыграет рэпер Хаски. Пока этот проект готовится к съёмкам, Life.ru вспоминает восемь актёров, которые уже воплотили поэта на экране.

Алексей Консовский: Лермонтов раньше сказочного принца

Принц из «Золушки» 1947 года Алексей Консовский: когда актёр сыграл поэта в фильме «Лермонтов»? Фото © «Лермонтов», режиссёр Альберт Гендельштейн, сценарист Константин Паустовский

Алексей Консовский вошёл в историю советского кино как принц из «Золушки» (1947). Но за четыре года до выхода сказки он уже сыграл Михаила Лермонтова в одноимённой картине Альберта Гендельштейна по сценарию Константина Паустовского. Работа над фильмом началась в 1941 году, когда отмечали столетие гибели поэта. Великая Отечественная война прервала производство, в 1942 году съёмки продолжились в эвакуации, а завершили картину в 1943-м. Для зрителя, привыкшего к романтическому образу Консовского в «Золушке» (1947), это возможность увидеть актёра в другой истории.

Николай Бурляев: сам написал, сам снял, сам сыграл

Николай Бурляев и фильм «Лермонтов» 1986 года: актёр стал режиссёром, сценаристом и сыграл главную роль. Фото © «Лермонтов», режиссёр Николай Бурляев, сценарист Николай Бурляев

К работе над фильмом «Лермонтов», вышедшим в 1986 году, Николай Бурляев подошёл с опытом съёмок у Андрея Тарковского. В «Ивановом детстве» 1962 года он сыграл мальчика-разведчика Ивана, а в «Андрее Рублёве», снятом в 1966 году и вышедшем в советский прокат в 1971-м, — юного литейщика колоколов Бориску. А вот в биографической картине о поэте Бурляев взял на себя сразу три задачи. Актёр написал сценарий, стал режиссёром и исполнил главную роль. Однако в этой кинокартине есть ещё один интересный момент! Сейчас расскажем.

Иван Бурляев: маленький Лермонтов в фильме отца

Иван Бурляев в фильме «Лермонтов»: как сын режиссёра Николая Бурляева сыграл поэта в детстве? Фото © «Лермонтов», режиссёр Николай Бурляев, сценарист Николай Бурляев

Вместе с Николаем в фильме сыграл и его сын Иван Бурляев. Можно сказать, что съёмки объединили всю семью, поскольку Наталья Бондарчук, мать Ивана, тоже участвовала в фильме. К тому моменту Иван уже снимался в «Детстве Бемби» 1985 года, поставленном Натальей. А в «Лермонтове» отец и сын воплотили одного героя в разные периоды его жизни. Николай — взрослого поэта, Иван — ребёнка.

Евгений Стычкин: Лермонтов в истории о Пушкине

Евгений Стычкин в роли Лермонтова: актёр сыграл поэта в картине «Пушкин. Последняя дуэль» 2006 года. Фото © «Пушкин. Последняя дуэль», режиссёр Наталья Бондарчук, сценарист Наталья Бондарчук

Многие помнят Евгения Стычкина по комедиям «День выборов» и «Любовь-морковь» 2007 года. Но в его фильмографии есть и Михаил Лермонтов. Эту роль актёр исполнил в исторической драме «Пушкин. Последняя дуэль» в 2006 году. Центральный герой картины — Александр Пушкин, которого сыграл Сергей Безруков. Действие связано с трагическими событиями 1837 года, а Лермонтов появляется как человек, чья литературная судьба тесно связана с гибелью современника, ведь именно в 1837 году он написал «Смерть поэта».

Юрий Чурсин: звезда «Хироманта» в роли Лермонтова

Юрий Чурсин в роли Лермонтова: мини-сериал «Из пламя и света» создан в 2006 году и показан в 2008-м. Фото © «Из пламя и света», режиссёры Нана Джорджадзе, Ираклий Квирикадзе, сценарист Александр Червинский

После «Хироманта» 2005 года зрители запомнили Юрия Чурсина как Сергея Рябинина. Затем были «Изображая жертву» 2006 года, «Побег» 2010 года и «Мосгаз» в 2012 года. Между этими работами в фильмографии актёра появился Лермонтов. В мини-сериале «Из пламя и света», созданном в 2006 году и показанном на российском телевидении в 2008-м, Чурсин сыграл главную роль. Другое название проекта — «Мишель Лермонтов». Нана Джорджадзе и Ираклий Квирикадзе обратились к последним дням поэта и противоречиям его характера. Эта версия интересна тем, кто хочет увидеть за школьным портретом человека со сложными отношениями с окружающими. Любовь, обиды, конфликты и приближение роковой развязки здесь становятся частью истории о личности, которую трудно уложить в несколько строк учебника.

Владимир Аблогин: актёра выбрали по взгляду

Владимир Аблогин в фильме «Лермонтов» (2014): как Максим Беспалый искал актёра на главную роль поэта? Фото © «Лермонтов», режиссёр Максим Беспалый, сценарист Елена Сибирцева

В документально-игровом проекте «Лермонтов» 2014 года взрослого поэта сыграл Владимир Аблогин. Картину подготовили к 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича, которое отмечали 15 октября 2014 года. Режиссёр Максим Беспалый рассказывал, что исполнителя главной роли искали долго. Создателям был нужен особенный взгляд — глубокий и выразительный. Точное совпадение с портретом поэта уступало по значению внутреннему содержанию образа. Эти качества, по словам режиссёра, они нашли в Аблогине.

В проекте биография Лермонтова переплетается с сюжетами его произведений. Зрителю предлагают проследить, как переживания, отношения и события жизни могли отражаться в творчестве. Поэтому актёр здесь играет и участника исторических событий, и человека, который превращает личный опыт в литературу.

Даниил Колбасеев: поэт, которому ещё только предстоит вырасти

Даниил Колбасеев в фильме «Лермонтов»: сыграл поэта в детстве в киноленте режиссёра Беспалого. Фото © «Лермонтов», режиссёр Максим Беспалый, сценарист Елена Сибирцева

В том же документально-игровом «Лермонтове» детскую роль поэта исполнил Даниил Колбасеев. Актёр родился 4 мая 2008 года, поэтому участие в картине пришлось на его раннее детство. Между этой экранной версией маленького Лермонтова и работой Ивана Бурляева в фильме 1986 года прошло 28 лет.

Геннадий Яковлев: Лермонтов, которому переписали судьбу

Геннадий Яковлев в «Дуэли. Пушкинъ — Лермонтовъ» (2014): поэт живёт дальше в альтернативной истории. Фото © «Дуэль. Пушкинъ — Лермонтовъ», режиссёр Денис Банников, сценарист Денис Банников

В картине «Дуэль. Пушкинъ — Лермонтовъ» 2014 года Геннадий Яковлев сыграл поэта, чья судьба пошла по другому пути. Авторы придумали мир, где и Пушкин, и Лермонтов пережили свои роковые дуэли. Действие разворачивается в вымышленном 1857 году. По этой версии истории Россия выиграла Крымскую войну, а Николай I по-прежнему находится на престоле. Лермонтов тоже жив, он прошёл войну и продолжает писать, хотя его произведения плохо публикуются.

Премьера картины состоялась 15 октября 2014 года — в день 200-летия поэта. Это историческое фэнтези, поэтому его сюжет следует воспринимать как авторскую фантазию. Яковлеву досталась редкая возможность сыграть Лермонтова, которому позволили жить дальше.

Илья Озолин: стендапер прожил последний день поэта

Илья Озолин в фильме «Лермонтов» 2025 года: как стендап-комик сыграл поэта в киноленте Бакура Бакурадзе? Фото © «Лермонтов», режиссёр Бакур Бакурадзе, сценарист Бакур Бакурадзе

Один из самых неожиданных исполнителей в подборке — это Илья Озолин. В фильме «Лермонтов» 2025 года главную роль доверили стендап-комику, для которого она стала дебютом в кино. Картина вышла в российский прокат 16 октября 2025 года, на следующий день после 211-летия со дня рождения поэта. Бакур Бакурадзе сосредоточился на последнем дне жизни Лермонтова — 27 июля 1841 года по новому стилю. Именно тогда у подножия горы Машук состоялась его дуэль с Николаем Мартыновым.

Хаски в роли Лермонтова: поэт сыграет поэта

Хаски в роли Михаила Лермонтова: психологический триллер Павла Лунгина хотят выпустить в 2028 году. Фото © film.ru

7 июля 2026 года на питчинге Фонда кино представили психологический триллер «Лермонтов», в котором главную роль должен исполнить рэпер Хаски — Дмитрий Кузнецов. Над картиной работают «Мастерская Павла Лунгина» и компания «Кинопрайм». Лунгин объяснил свой выбор: «Поэта должен играть поэт». Режиссёр уже работал с музыкантом Петром Мамоновым в фильмах «Такси-блюз» 1990 года, «Остров» 2006 года и «Царь» 2009. Теперь ему предстоит создать образ Лермонтова вместе с рэпером, который сам пишет тексты.

По заявленному сюжету действие начинается в 1837 году. Герой переживает гибель Пушкина, которому мечтал показать свои стихи, и отказ Екатерины Сушковой. Затем в его сознании появляется таинственный Чёрный человек, подталкивающий бросить вызов обществу и судьбе. Это авторский сюжет будущего триллера, где внимание сосредоточено на внутреннем конфликте героя.

А какой Лермонтов вам ближе? В исполнении Чурсина, Бурляева или Озолина? И кого вы сами выбрали бы на эту роль? Пишите в комментариях. Также рекомендуем прочитать о том, как Николай Басков прошёл путь от оперной сцены до «золотого голоса»!