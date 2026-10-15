В Москве отменили концерт Ларисы Долиной
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/larisa.dolina.official
Выступление Ларисы Долиной в столичном Lюstra Bar полностью отменили. Новых концертов певицы на этой площадке в Москве до конца года не планируется. Об этом «Абзацу» сообщила представитель заведения.
Причины срыва мероприятия и прекращения продаж билетов в клубе раскрывать не стали. Сотрудница бара лишь подтвердила сам факт отмены.
«Вчера отменился концерт, к сожалению. Именно отменился, не перенесли. Почему не подскажу, к сожалению», — приводит издание её слова.
Альтернативных дат для встречи зрителей с артисткой пока не предусмотрено. Афиши и упоминания программы сняли с публикации.
А ранее Лариса Долина раскрыла, что решилась на перемены в своей жизни. По словам артистки, жизнь продолжается, несмотря ни на что. Именно так она прокомментировала причины смены образа.
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