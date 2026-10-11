«Не надо до такой степени баловать»: Долина рассказала, какие подарки выбирает внучке
Долина призналась, что не балует 15-летнюю внучку дорогими подарками
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official
Лариса Долина призналась, что сознательно не балует 15-летнюю внучку дорогими подарками. Народная артистка России считает, что в подростковом возрасте презенты должны прежде всего приносить пользу и быть функциональными.
Долина заявила, что не дарит 15-летней внучке дорогие подарки. Видео © Life.ru
«Я её балую другим. Я бабушка, поэтому, конечно, я её балую, но не дорогими подарками. Мне кажется, что не надо до такой степени доводить. Нужно, чтобы подарок был обязательно функциональным, особенно в этом возрасте», — сказала певица на премии «Мы верим твёрдо в героев спорта» в Москве.
Долина не уточнила, какие именно подарки обычно выбирает для внучки, однако подчеркнула, что старается не приучать её к дорогим вещам ради самих вещей.
Ранее Life.ru рассказывал, что Александра Долина задумалась о творческом псевдониме, чтобы избежать постоянных сравнений с бабушкой. Лариса Долина тогда подчёркивала, что внучка идёт своим путём и не должна копировать её карьеру. Певица также заявила, что не собирается навязывать Александре выбор сценического имени.
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