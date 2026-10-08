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Опубликовано 8 октября, 02:16

Приставы взыскивают с дочери Ларисы Долиной 2 тыс. рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Дочь Ларисы Долиной Ангелину обязали выплатить исполнительский сбор в размере 2 тыс. рублей. Производство по взысканию зарегистрировали 1 октября. Об этом пишет РИА «Новости».

Основанием стало постановление пристава-исполнителя от 25 сентября. Накануне стало известно, что дочь народной артистки России также привлекли к административной ответственности за неуплату штрафа за парковку.

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А ранее стало известно, что судебные приставы начали взыскивать с певицы Ларисы Долиной штраф в размере 4,5 тысячи рублей. Штраф Долиной назначила Московская административная дорожная инспекция. Именно она указана взыскателем в материалах производства. Приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы 17 сентября.

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Тимур Хингеев
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