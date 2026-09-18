С Ларисы Долиной приставы взыскивают штраф в 4,5 тысячи рублей
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / larisa.dolina.official
Судебные приставы начали взыскивать с певицы Ларисы Долиной штраф в размере 4,5 тысячи рублей. Информация об исполнительном производстве появилась в банке данных Федеральной службы судебных приставов.
Штраф Долиной назначила Московская административная дорожная инспекция. Именно она указана взыскателем в материалах производства.
Как следует из данных ФССП, приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы 17 сентября.
Ранее Life.ru сообщал, что Долина приобрела квартиру площадью 242 квадратных метра в жилом комплексе «Премьер». Стоимость недвижимости тогда оценивали примерно в 220 млн рублей. Новую квартиру певица оформила на свою дочь Ангелину.
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