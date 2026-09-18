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Опубликовано 18 сентября, 20:47

С Ларисы Долиной приставы взыскивают штраф в 4,5 тысячи рублей

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / larisa.dolina.official

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / larisa.dolina.official

Судебные приставы начали взыскивать с певицы Ларисы Долиной штраф в размере 4,5 тысячи рублей. Информация об исполнительном производстве появилась в банке данных Федеральной службы судебных приставов.

Штраф Долиной назначила Московская административная дорожная инспекция. Именно она указана взыскателем в материалах производства.

Как следует из данных ФССП, приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы 17 сентября.

Сауна, джакузи и розовая комната: Появились фото новой квартиры Ларисы Долиной
Сауна, джакузи и розовая комната: Появились фото новой квартиры Ларисы Долиной

Ранее Life.ru сообщал, что Долина приобрела квартиру площадью 242 квадратных метра в жилом комплексе «Премьер». Стоимость недвижимости тогда оценивали примерно в 220 млн рублей. Новую квартиру певица оформила на свою дочь Ангелину.

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Лия Мурадьян
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