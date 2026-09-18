С Ларисы Долиной приставы взыскивают штраф в 4,5 тысячи рублей

Судебные приставы начали взыскивать с певицы Ларисы Долиной штраф в размере 4,5 тысячи рублей. Информация об исполнительном производстве появилась в банке данных Федеральной службы судебных приставов.

Штраф Долиной назначила Московская административная дорожная инспекция. Именно она указана взыскателем в материалах производства.

Как следует из данных ФССП, приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы 17 сентября.

Ранее Life.ru сообщал, что Долина приобрела квартиру площадью 242 квадратных метра в жилом комплексе «Премьер». Стоимость недвижимости тогда оценивали примерно в 220 млн рублей. Новую квартиру певица оформила на свою дочь Ангелину.