242 квадрата за 220 миллионов: Как выглядит новая квартира Ларисы Долиной

Народная артистка России Лариса Долина обосновалась в новом элитном доме в Москве. Певица была вынуждена искать новую жилплощадь после того, как лишилась пятикомнатной квартиры в Хамовниках из-за действий телефонных мошенников. Новым местом жительства звезды стал ЖК «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе.

Стоимость недвижимости площадью 242 квадратных метра оценивается примерно в 220 миллионов рублей. Просторные апартаменты включают гигантскую гостиную площадью более 56 квадратов, три спальни и три санузла. Один из них занимает 24 квадратных метра и оборудован трёхметровой сауной и джакузи с панорамным видом на Воробьёвы горы.

Двор дома Ларисы Долиной. Фото © kp.ru / Ангелина Шарыпова

Вокруг сделки ранее возникли слухи о «криминальном прошлом» недвижимости. В прессе писали, что в квартире был прописан джазовый музыкант и бизнесмен Игорь Райхельсон, который находится в международном розыске по делу о хищении 1,5 миллиарда рублей. Однако эти опасения оказались беспочвенными, пишет kp.ru.

По данным издания, фактическим собственником элитной недвижимости с 2013 года является 46-летний кандидат юридических наук Леонид Богорад. В мае 2025 года он выставил объединённую квартиру вместе с двумя машино-местами на продажу. Чтобы обезопасить себя от повторения истории с аферистами, Долина оформила новое жильё на свою дочь Ангелину.

Ранее СМИ сообщали, мол Лариса Долина въехала в квартиру беглого американского пианиста, подозреваемого в хищении. Журналисты полагали, что элитная недвижимость может быть арестована из-за криминального прошлого одного из её бывших жильцов.