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Опубликовано 17 сентября, 12:01

Сауна, джакузи и розовая комната: Появились фото новой квартиры Ларисы Долиной

Появились фото интерьера новой квартиры Ларисы Долиной за 250 миллионов рублей

Появились фотографии интерьера новой квартиры Ларисы Долиной в элитном московском ЖК «Премьер». По данным SHOT, жильё стоимостью около 250 млн рублей оборудовано собственной сауной, джакузи и несколькими гардеробными.

  • Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
    Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
  • Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
    Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
  • Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
    Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
  • Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
    Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
  • Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
    Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
  • Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
    Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
  • Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
    Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
  • Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
    Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
  • Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT
    Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT

Новая квартира Ларисы Долиной. Фото © SHOT

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Одна из главных особенностей квартиры — большой санузел с сауной и джакузи у панорамного окна. Из него открывается вид на набережную Москвы-реки. Гостиная занимает около 60 квадратных метров, а значительная часть интерьера выполнена в стиле ар-деко с массивной деревянной мебелью.

В квартире также несколько спален, две из которых оформлены как детские. Одна комната полностью выдержана в розовых тонах. Помимо этого, предусмотрены два раздельных санузла, две гардеробные и кладовая.

Сайт Ларисы Долиной перестал работать после отмены концерта в Петербурге
Сайт Ларисы Долиной перестал работать после отмены концерта в Петербурге

Ранее Life.ru рассказывал о покупке Долиной квартиры площадью 242 квадратных метра в ЖК «Премьер». Тогда её стоимость оценивалась примерно в 220 млн рублей. Новую недвижимость певица оформила на дочь Ангелину.

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Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Наталья Афонина
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