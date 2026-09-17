Сауна, джакузи и розовая комната: Появились фото новой квартиры Ларисы Долиной

Появились фотографии интерьера новой квартиры Ларисы Долиной в элитном московском ЖК «Премьер». По данным SHOT, жильё стоимостью около 250 млн рублей оборудовано собственной сауной, джакузи и несколькими гардеробными.



















Одна из главных особенностей квартиры — большой санузел с сауной и джакузи у панорамного окна. Из него открывается вид на набережную Москвы-реки. Гостиная занимает около 60 квадратных метров, а значительная часть интерьера выполнена в стиле ар-деко с массивной деревянной мебелью.

В квартире также несколько спален, две из которых оформлены как детские. Одна комната полностью выдержана в розовых тонах. Помимо этого, предусмотрены два раздельных санузла, две гардеробные и кладовая.

Ранее Life.ru рассказывал о покупке Долиной квартиры площадью 242 квадратных метра в ЖК «Премьер». Тогда её стоимость оценивалась примерно в 220 млн рублей. Новую недвижимость певица оформила на дочь Ангелину.