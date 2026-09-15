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Опубликовано 15 сентября, 11:15

Сайт Ларисы Долиной перестал работать после отмены концерта в Петербурге

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Официальный сайт Ларисы Долиной перестал открываться после сообщения об отмене её юбилейного концерта в Санкт-Петербурге. На момент проверки страница артистки также была недоступна.

Выступление «Юбилей в кругу друзей» должно было состояться 15 ноября в БКЗ «Октябрьский». Сейчас площадка указывает, что мероприятие отменено, а зрители могут вернуть билеты по месту приобретения.

Директор Долиной Сергей Пудовкин также не стал объяснять обстоятельства отмены.

«Это технические вопросы, обсуждать или давать какое-то комментарии нецелесообразно», — сказал он.

При этом команда певицы не отказывается от самого выступления. Пудовкин позднее уточнил, что юбилейный концерт планируют провести в другую дату, которую объявят дополнительно.

Директор Долиной пообещал провести отменённый концерт в Петербурге позже
Директор Долиной пообещал провести отменённый концерт в Петербурге позже

Ранее Life.ru рассказывал об окончательной отмене ноябрьского концерта Долиной в БКЗ «Октябрьский». Изначально юбилейный вечер был назначен ещё на 25 февраля, однако зимой его перенесли на девять месяцев из-за изменений в гастрольном графике. После сентябрьской отмены зрителям предложили вернуть приобретённые билеты.

Больше новостей о концертах, артистах и событиях музыкальной сцены — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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