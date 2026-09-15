Директор Долиной пообещал провести отменённый концерт в Петербурге позже

Юбилейное выступление Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге, запланированное на 15 ноября, всё же планируют провести позднее. Новую дату организаторы назовут отдельно, сообщил РИА «Новости» директор певицы Сергей Пудовкин.

По его словам, нынешняя отмена не означает отказ от концерта как такового. При этом зрителям, которые уже приобрели билеты на ноябрьское выступление, вернут деньги.

«Новая дата будет позднее», — сказал Пудовкин.

Концерт должен был пройти в БКЗ «Октябрьский». Это уже второе изменение в графике юбилейной программы певицы: первоначально её назначали на 25 февраля, однако в январе перенесли почти на девять месяцев — на 15 ноября.

Напомним, ранее БКЗ «Октябрьский» объявил об отмене юбилейного концерта Ларисы Долиной, назначенного на 15 ноября. Площадка сообщила зрителям о возможности вернуть билеты по месту покупки. Изначально выступление должно было состояться ещё 25 февраля, но зимой его перенесли из-за изменений в гастрольных планах артистки. В юбилейной программе вместе с Долиной планировали участие других известных исполнителей и музыкантов.