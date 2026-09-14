Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Петербурге окончательно отменили

Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге, ранее перенесённый с февраля на ноябрь, отменён. Об этом сообщили в БКЗ «Октябрьский», где должно было состояться выступление певицы.

«Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей — отмена концерта. Уважаемые зрители, возврат билетов осуществляется по месту приобретения», — говорится в сообщении площадки.

Выступление было назначено на 15 ноября. Изначально Долина должна была выйти на сцену БКЗ «Октябрьский» ещё 25 февраля, однако в январе концерт перенесли сразу на девять месяцев.

Тогда директор артистки Сергей Пудовкин объяснял перенос изменениями в гастрольных планах певицы. В юбилейной программе вместе с Долиной планировали выступить известные музыканты и артисты эстрады.

Причина окончательной отмены ноябрьского концерта пока не называется. Зрителям предложили вернуть билеты по месту их приобретения.

До этого Life.ru рассказывал, что Лариса Долина переехала в элитный московский ЖК «Премьер». Как выяснилось, ранее в этой квартире был зарегистрирован пианист и бизнесмен Игорь Райхельсон, которого объявили в международный розыск, а в России обвиняют в мошенничестве на 5,1 млрд рублей.