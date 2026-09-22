Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 10:44

Лариса Долина призвала знакомить детей с историей России с раннего возраста

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Знакомить детей с историей родной страны нужно с раннего возраста, считает народная артистка России Лариса Долина. Об этом певица рассказала на премьере фильма «Романовы: преданность и предательство».

«Свою историю нужно знать, потому что без прошлого нет настоящего и нет будущего», — подчеркнула исполнительница в интервью Пятому каналу.

Лариса Долина призвала детей учить историю России. Видео © Пятый канал

По её мнению, заинтересовать ребёнка предметом поможет правильно выбранный подход. Объяснять события прошлого следует привычными и понятными ему словами.

Начинать нужно с простого, постепенно переходя к более сложным темам. Звезда поделилась семейным примером: её внучка Саша увлеклась историей ещё в первом классе, сейчас девочка уже многое знает.

Сауна, джакузи и розовая комната: Появились фото новой квартиры Ларисы Долиной
Сауна, джакузи и розовая комната: Появились фото новой квартиры Ларисы Долиной

Ранее музыкальный критик оценил перспективы Ларисы Долиной получить негласный статус примадонны после её шутки о готовности занять место Аллы Пугачёвой. По его мнению, такое признание должно исходить от слушателей и подтверждаться популярностью песен и спросом на концерты.

Главные новости шоу-бизнеса, скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Дети
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar