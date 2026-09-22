Лариса Долина призвала знакомить детей с историей России с раннего возраста
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Знакомить детей с историей родной страны нужно с раннего возраста, считает народная артистка России Лариса Долина. Об этом певица рассказала на премьере фильма «Романовы: преданность и предательство».
«Свою историю нужно знать, потому что без прошлого нет настоящего и нет будущего», — подчеркнула исполнительница в интервью Пятому каналу.
Лариса Долина призвала детей учить историю России. Видео © Пятый канал
По её мнению, заинтересовать ребёнка предметом поможет правильно выбранный подход. Объяснять события прошлого следует привычными и понятными ему словами.
Начинать нужно с простого, постепенно переходя к более сложным темам. Звезда поделилась семейным примером: её внучка Саша увлеклась историей ещё в первом классе, сейчас девочка уже многое знает.
Ранее музыкальный критик оценил перспективы Ларисы Долиной получить негласный статус примадонны после её шутки о готовности занять место Аллы Пугачёвой. По его мнению, такое признание должно исходить от слушателей и подтверждаться популярностью песен и спросом на концерты.
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