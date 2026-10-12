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Опубликовано 12 октября, 12:45

«Жизнь продолжается»: Лариса Долина объяснила, почему сменила образ

Певица Лариса Долина заявила, что решилась на перемены в жизни

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Народная артистка России Лариса Долина решила поэкспериментировать с имиджем. На юбилейном концерте Александра Олешко певица появилась с непривычной укладкой и рассказала о своём отношении к переменам.

Лариса Долина решилась на перемены в жизни. Видео © Пятый канал

Журналисты заметили у исполнительницы не только обновлённый образ, но и хорошее настроение. Артистка много улыбалась, а на вопрос о причинах изменений ответила, что нужно двигаться дальше независимо от обстоятельств.

«Надо меняться. <…> Почему бы и нет? Жизнь продолжается, несмотря ни на что», — подчеркнула собеседница Пятого канала.

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Ранее Лариса Долина призналась, что не балует 15-летнюю внучку дорогими подарками. По её мнению, в подростковом возрасте презенты должны прежде всего быть полезными и функциональными.

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Борис Эльфанд
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