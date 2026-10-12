«Жизнь продолжается»: Лариса Долина объяснила, почему сменила образ

Народная артистка России Лариса Долина решила поэкспериментировать с имиджем. На юбилейном концерте Александра Олешко певица появилась с непривычной укладкой и рассказала о своём отношении к переменам.

Лариса Долина решилась на перемены в жизни. Видео © Пятый канал

Журналисты заметили у исполнительницы не только обновлённый образ, но и хорошее настроение. Артистка много улыбалась, а на вопрос о причинах изменений ответила, что нужно двигаться дальше независимо от обстоятельств.

«Надо меняться. <…> Почему бы и нет? Жизнь продолжается, несмотря ни на что», — подчеркнула собеседница Пятого канала.

Ранее Лариса Долина призналась, что не балует 15-летнюю внучку дорогими подарками. По её мнению, в подростковом возрасте презенты должны прежде всего быть полезными и функциональными.