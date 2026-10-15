Трое детей — не предел: Алсу захотела ещё раз примерить фату и стать мамой

Певица Алсу не исключила возможности снова выйти замуж и родить четвёртого ребёнка после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. В подкасте Эмина Агаларова артистка призналась, что по-прежнему верит в любовь и готова создать новую семью, если встретит подходящего человека.

«Несмотря на какие-то сложности и разные этапы в моей жизни, я осталась абсолютно жизнелюбивым человеком. Я абсолютно верю в любовь. Я, конечно, хотела бы, может быть даже выйти замуж ещё раз. <…> Если в моей жизни будет человек, с которым я буду готова провести всю свою жизнь, то, наверное, было бы классно если бы нас ещё и объединил общий ребёнок», — рассказала Алсу

Однако раскрывать подробности происходящего на личном фронте Алсу пока не собирается. На вопрос о том, свободно ли сейчас её сердце, знаменитость предпочла не отвечать. Она объяснила свою сдержанность нежеланием обсуждать эту тему публично.

Напомним, в августе 2024 года артистка официально расторгла брак с предпринимателем Яном Абрамовым. Супруги прожили вместе 18 лет и воспитывали троих детей. У бывшей пары две дочери, Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

Ранее Алсу заявила, что больше не считает романтические отношения обязательным условием счастья, но по-прежнему открыта для любви. Артистка призналась, что ей не нужен мужчина, чтобы чувствовать себя полноценной или счастливой. Она научилась находить счастье внутри себя — в детях, семье, любимой работе, друзьях и самой жизни.