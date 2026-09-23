Алсу призналась, что ей не нужен мужчина для ощущения полноценности и счастья

Певица Алсу больше не считает отношения обязательным условием счастливой жизни, хотя по-прежнему открыта для любви. О переменах в своих взглядах звезда рассказала в интервью kp.ru.

Разговор зашёл о песне «Мотылёк» и желании любить. По мнению артистки, оно сохраняется у женщин независимо от возраста и положения. Однако ощущение полноты жизни не обязательно должно зависеть от романтических отношений.

«Мне не нужен мужчина для того, чтобы чувствовать себя полноценной или счастливой. Я научилась находить счастье внутри себя, в детях, семье, любимой работе, друзьях, в самой жизни», — призналась исполнительница.

Она считает, что именно самостоятельность позволяет построить здоровые отношения. Вступать в них стоит не из страха одиночества или ощущения, что рядом кого-то не хватает. При этом артистка не закрывает сердце для новых чувств.

Ранее Алсу рассказывала, что развод помог ей обнаружить в себе внутреннюю силу. Долгие годы она привыкла полагаться сначала на отца, а затем на мужа, с которым прожила 18 лет. После расставания артистка поняла, что способна самостоятельно справляться со многими задачами.