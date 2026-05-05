Алсу призналась, что развод помог ей обрести себя и перестать быть слабой

Заслуженная артистка России Алсу впервые откровенно высказалась о жизни после расставания с бизнесменом Яном Абрамовым. В эфире шоу «Посиделки» на «Дорожном радио» певица призналась, что развод помог ей обрести внутреннюю силу.

Долгие годы звезда считала себя слабой. Сначала она находилась под надёжным крылом отца, а затем — мужа, с которым прожила 18 лет.

«Когда я оказалась одна, мне было очень страшно: а как я буду одна? Но я открыла в себе какие-то невероятные возможности, внутреннюю мощь. И поняла, что на самом деле я могу очень многое сама», — приводит Пятый канал слова исполнительницы.

Теперь певица уверена: женская сила заключается не только в нежности, но и в умении вовремя признать свою внутреннюю мощь.

