«Такая красивая»: Алсу поделилась видео с мамой и трогательным пожеланием

Алсу поделилась редкими кадрами с мамой. На видео — то, как 71-летняя Разия Исхаковна сидит за столом. Завидев камеру, она засмущалась. Артистка желает, чтобы родители всегда были рядом, здоровыми, молодыми и счастливыми.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

«Такая красивая у меня мама», — написала певица.

Известно, что мать Алсу — архитектор по профессии. В браке с бизнесменом Ралифом Сафиным она воспитала троих детей — саму певицу, а также сыновей Марата и Ренарда.

Ранее Алсу кардинально сменила имидж — она отсекла длинные волосы, оставив каре. Певица призналась, что после смены причёски её перестали узнавать даже знакомые.