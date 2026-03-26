Алсу сообщила о смерти очень близкого для её семьи человека

Певица Алсу сообщила поклонникам о тяжёлой утрате. В своём блоге артистка рассказала о кончине врача Олега Бесса, который принимал роды троих её детей.

Для звезды он был не просто доктором, а настоящим другом семьи. Алсу поделилась архивными снимками и написала проникновенные слова.

«Это невосполнимая потеря... Он навсегда останется в моём сердце, в моей памяти, в моих молитвах... Светлая память, дорогой Олег», — написала певица.

Певица также обратилась с поддержкой к родным Олега Бесса — его жене Ирине, матери и детям, — пожелав им сил. Публикация собрала множество соболезнований от коллег: среди тех, кто оставил слова поддержки, — Кети Топурия, Олеся Судзиловская, Мария Кожевникова и Александр Ягья.

К слову, недавно в личной жизни Алсу наступил новый этап: после развода с Яном Абрамовым в августе 2024 года, певица пошла дальше и не стала закрывать сердце на замок. Похоже, что её избранником стал финансист, сменивший карьеру в банковском секторе на заработки в криптовалютной сфере. Свидетели рассказывали, что часть новогодних праздников артистка проводила в Дубае, где её не раз замечали в ресторанах в обществе статного блондина — он на четыре года младше экс-участницы «Фабрики звёзд».