Алсу в белом платье с фатой объявила после отпуска, что сказала «Да!»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alsou_a
Заслуженная артистка России Алсу вернулась с отдыха на жарком курорте и сразу взбудоражила поклонников. Певица опубликовала видео, в котором предстала в белом платье и фате, с гладкой укладкой и выразительным макияжем с коричневыми тенями. Образ дополнили чёрные серьги и кольцо.
Алсу заинтриговала фанатов фатой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alsou_a
«Я сказала «да», — заявила исполнительница хита «Зимний сон» и кокетливо захлопала ресницами.
Фанаты пришли в замешательство: одни бросились поздравлять, другие — выяснять, что на самом деле произошло.
Ранее певица Алсу прокомментировала слухи о своей фигуре и возможной беременности после публикации видео, где она угощается большим куском торта. В своём блоге звезда иронично заявила, что на её внешности сказались только кулинарные излишества.
