Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 11:03

Алсу в белом платье с фатой объявила после отпуска, что сказала «Да!»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alsou_a

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alsou_a

Заслуженная артистка России Алсу вернулась с отдыха на жарком курорте и сразу взбудоражила поклонников. Певица опубликовала видео, в котором предстала в белом платье и фате, с гладкой укладкой и выразительным макияжем с коричневыми тенями. Образ дополнили чёрные серьги и кольцо.

Алсу заинтриговала фанатов фатой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alsou_a

«Я сказала «да», — заявила исполнительница хита «Зимний сон» и кокетливо захлопала ресницами.

Фанаты пришли в замешательство: одни бросились поздравлять, другие — выяснять, что на самом деле произошло.

Кети Топурия сменила имидж и получила комплименты от Алсу и Лазарева
Кети Топурия сменила имидж и получила комплименты от Алсу и Лазарева

Ранее певица Алсу прокомментировала слухи о своей фигуре и возможной беременности после публикации видео, где она угощается большим куском торта. В своём блоге звезда иронично заявила, что на её внешности сказались только кулинарные излишества.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Алсу
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar