Алсу в белом платье с фатой объявила после отпуска, что сказала «Да!»

Заслуженная артистка России Алсу вернулась с отдыха на жарком курорте и сразу взбудоражила поклонников. Певица опубликовала видео, в котором предстала в белом платье и фате, с гладкой укладкой и выразительным макияжем с коричневыми тенями. Образ дополнили чёрные серьги и кольцо.

Алсу заинтриговала фанатов фатой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alsou_a

«Я сказала «да», — заявила исполнительница хита «Зимний сон» и кокетливо захлопала ресницами.

Фанаты пришли в замешательство: одни бросились поздравлять, другие — выяснять, что на самом деле произошло.

