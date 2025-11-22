Алсу ответила на слухи о беременности после обсуждений её фигуры
Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online
Певица Алсу публично отреагировала на волну обсуждений её фигуры и слухи о возможной беременности. Поводом стало видео из её блога: артистка сидит в кафе, наслаждается большим кофе и огромным куском многослойного торта. Звезда с юмором пояснила, что все «изменения в теле» — результат гастрономических удовольствий, а не ожидания ребёнка.
«Если в моем платье будет торчать живот послезавтра, то вы знаете, почему. Но я не могу себе отказать!» — сказала Алсу.
