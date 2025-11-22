Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 18:05

Алсу ответила на слухи о беременности после обсуждений её фигуры

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Певица Алсу публично отреагировала на волну обсуждений её фигуры и слухи о возможной беременности. Поводом стало видео из её блога: артистка сидит в кафе, наслаждается большим кофе и огромным куском многослойного торта. Звезда с юмором пояснила, что все «изменения в теле» — результат гастрономических удовольствий, а не ожидания ребёнка.

«Если в моем платье будет торчать живот послезавтра, то вы знаете, почему. Но я не могу себе отказать!» — сказала Алсу.

47-летняя Ирина Пегова показала фигуру в купальнике на отдыхе с возлюбленным
47-летняя Ирина Пегова показала фигуру в купальнике на отдыхе с возлюбленным

Ранее свою фигуру в бикини без ретуши показала Ксения Собчак. Журналистка опубликовала кадры в личном телеграм-канале и добавила, что фотограф не прибегал к ретуши.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Алсу
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar