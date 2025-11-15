Россия и США
15 ноября, 00:36

Алсу опубликовала видео с повзрослевшим сыном Рафаэлем

В своём блоге певица Алсу поделилась трогательным видео с 9-летним сыном Рафаэлем. Мальчик снимал маму на камеру, а затем уверенно присоединился к исполнению, чем покорил зрителей.

Алсу опубликовала видео с повзрослевшим сыном Рафаэлем. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Мальчик, появившийся на свет в августе 2016 года в семье Алсу и предпринимателя Яна Абрамова, с рождения остаётся «в тени»: певица редко выкладывает совместные фото с сыном. Кроме Рафаэля, у Алсу растут две дочери — Сафина и Микелла. Артистка признавалась, что скрывала их от публики, пока они не подросли, чтобы уберечь от излишнего внимания.

Алсу раскрыла секрет создания своего главного хита «Зимний сон», который она не хотела петь
Алсу раскрыла секрет создания своего главного хита «Зимний сон», который она не хотела петь

Ранее Алсу впервые выступила в дуэте с сыном. На гала-концерте VI Cемейного образовательного форума Леонида Агутина и звёзд «Русского Радио» она похвасталась, что Рафаэль очень растёт очень талантливым мальчиком и не боится демонстрировать свои навыки публике. По словам исполнительницы, она спела с наследником на собственном дне рождения. Причём это была инициатива Рафаэля. Он хотел устроить маме сюрприз, поэтому выучил песню «Буду я любить», которую они вместе исполнили. Алсу была очень тронута таким подарком.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

