8 ноября, 11:39

Алсу раскрыла секрет создания своего главного хита «Зимний сон», который она не хотела петь

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Певица Алсу призналась, что изначально отказывалась включать в свой репертуар песню «Зимний сон», которая впоследствии стала её визитной карточкой. Об этом артистка рассказала на юбилейном шоу «Русского Радио».

Алсу о том, как создаются хиты. Видео © Пятый канал / Фото © Газета «Известия» / Павел Волков

«Мы просто создаем песню в надежде на, что она полюбится, а там уже лотерея», — призналась она в разговоре с корреспондентом Пятого канала.

Исполнительница пояснила, что в 1999 году, когда ей было 15 лет, композиция показалась ей слишком ретро-стилистике, в то время как ей хотелось петь только модные песни. Однако продюсеру удалось уговорить молодую певицу, и теперь Алсу благодарна ему за это решение. Она отметила, что «Зимний сон» стал классикой и по сей день остаётся в её репертуаре.

Ушла с головой: Певица Калашникова рассказала о новом увлечении Алсу после развода

Life.ru рассказывал, что летом 2024 года завершился бракоразводный процесс Алсу и Яна Абрамова после 18 лет семейной жизни. Певица, будучи инициатором развода, несмотря на предложение бывшего супруга оставить ей 2,5 миллиарда рублей, сначала потребовала официального раздела имущества, но в итоге отозвала все иски и отказалась от финансовых претензий. Теперь же Алсу значительно повысила стоимость своих выступлений на частных мероприятиях: если прошлым летом её гонорар составлял 2 миллиона рублей, то после развода он вырос до 5 миллионов рублей.

