Алсу раскрыла секрет создания своего главного хита «Зимний сон», который она не хотела петь

«Мы просто создаем песню в надежде на, что она полюбится, а там уже лотерея», — призналась она в разговоре с корреспондентом Пятого канала .

Исполнительница пояснила, что в 1999 году, когда ей было 15 лет, композиция показалась ей слишком ретро-стилистике, в то время как ей хотелось петь только модные песни. Однако продюсеру удалось уговорить молодую певицу, и теперь Алсу благодарна ему за это решение. Она отметила, что «Зимний сон» стал классикой и по сей день остаётся в её репертуаре.