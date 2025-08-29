Мессенджер MAX
29 августа, 09:03

Ушла с головой: Певица Калашникова рассказала о новом увлечении Алсу после развода

Певица Калашникова: Алсу не вступала в отношения после развода с Абрамовым

Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @alsou_a

Певица Алсу активно строит карьеру и пока не нашла нового спутника жизни после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом журналистам поведала её коллега по цеху Анна Калашникова.

По словам светской львицы, которая встретилась с журналистами на премьере проекта KION «Виноград» в Москве, Алсу часто посещает светские мероприятия и ужины, но постоянного партнёра у неё нет.

Анна Калашникова о личной жизни Алсу после развода. Видео © Портал «Страсти»

«В принципе, у неё сейчас упор на карьеру. Она, мне кажется, наслаждается разрывом, отдыхает. Это груз непростой», — поделилась артистка в разговоре с порталом «Страсти».

Светская львица добавила, что недавний день рождения певицы прошёл в исключительно женском кругу, что подтверждает отсутствие серьёзных отношений в её жизни. Калашникова также отметила, что Алсу активно общается в светских кругах, но пока не встретила мужчину, с которым захотела бы построить новую семью.

Ранее Life.ru рассказывал, как после развода Алсу изменила условия своих концертов на частных мероприятиях. Разница заметная — если раньше выступления певицы можно было заказать за два миллиона рублей, то теперь они обойдутся в пять миллионов.

