Алсу закрывает свой последний бизнес, проживший почти четверть века
SHOT: Певица Алсу закроет своё концертное агентство, просуществовавшее 24 года
Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alsou_a
Певица Алсу инициировала процедуру ликвидации ООО «Эксклюзив Арт», концертного агентства, которым она владела почти четверть века. Компания была зарегистрирована 19 июля 1999 года и на протяжении долгого времени оставалась активной, однако последние 11 лет приносила лишь убытки. Об этом сообщает SHOT.
Фирма с 2014 года регулярно фиксировала отрицательные финансовые показатели. Последний отчёт, составленный за 2023 год, показал убыток в размере 2,6 миллиона рублей. В том же году счета компании были арестованы, что существенно осложнило её деятельность.
Накануне, спустя два дня после 24-летия «Эксклюзив Арт», было принято решение о полном закрытии агентства. Этот шаг знаменует окончание истории одного из известных концертных предприятий, связанного с именем певицы Алсу, которая теперь полностью сосредоточится на творчестве и других проектах.
Всё это время Алсу было не до бизнеса, ведь она с головой ушла в бракоразводный процесс. Напомним, что со своим мужем певица развелась в 2024 году спустя 18 лет брака. Причиной могли стать измены с его стороны. Артистка говорит, что теперь она научилась отпускать былое, чтобы жить сегодняшним днём. Пара инициировала судебный процесс по разделу имущества, который завершился мировым соглашением. Однако сейчас она восстановила дружеское общение с экс-супругом ради детей.