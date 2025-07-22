Алсу закрывает свой последний бизнес, проживший почти четверть века

Певица Алсу инициировала процедуру ликвидации ООО «Эксклюзив Арт», концертного агентства, которым она владела почти четверть века. Компания была зарегистрирована 19 июля 1999 года и на протяжении долгого времени оставалась активной, однако последние 11 лет приносила лишь убытки. Об этом сообщает SHOT.

Фирма с 2014 года регулярно фиксировала отрицательные финансовые показатели. Последний отчёт, составленный за 2023 год, показал убыток в размере 2,6 миллиона рублей. В том же году счета компании были арестованы, что существенно осложнило её деятельность.