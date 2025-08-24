Гонорар Алсу после развода с Абрамовым заметно вырос

Певица Алсу значительно пересмотрела стоимость своих выступлений на частных мероприятиях после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Согласно данным телеграм-канала SHOT, если прошлым летом приглашение артистки обходилось организаторам в 2 миллиона рублей, то теперь гонорар холостой певицы составляет 5 миллионов рублей.

Новый прайс-лист сопровождается рядом эксклюзивных требований к организаторам мероприятий. Согласно условиям контракта, артистка предусматривает обязательный перелёт бизнес-классом, трансфер исключительно на автомобиле премиум-сегмента, таком как Mercedes-Maybach, с опытным водителем мужского пола. Кроме того, в обязательном порядке бронируется люкс-номер в отеле, где в соседнем номере должен размещаться личный охранник певицы.

Повышение стоимости выступлений может быть связано с новым этапом в карьере и жизни артистки, которая теперь самостоятельно формирует свой график и условия работы.