Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 12:19

«Важно уметь слышать партнёра»: Экс-солистка группы Reflex раскрыла секрет крепкого брака

Певица Женя Малахова: Секрет крепкого брака — в готовности договариваться

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Готовность договариваться и схожие взгляды на жизнь помогают певице и актрисе Жене Малаховой сохранять отношения с мужем больше пяти лет. О своём подходе к семейной жизни бывшая солистка группы Reflex рассказала в интервью Леди Mail.

«Я не говорю, что нужно идти против себя или постоянно поступаться своими желаниями. Но важно уметь слышать своего партнёра, а не руководствоваться только собственными интересами», — объяснила артистка.

Певица Анет Сай раскрыла секрет крепких отношений с рэпером 10AGE
Певица Анет Сай раскрыла секрет крепких отношений с рэпером 10AGE

Для неё брак — осознанный выбор, который предполагает создание семьи и заботу о следующих поколениях. Супруги во многом разделяют мировоззрение друг друга, поэтому находить компромиссы им нетрудно. Однако имя мужа звезда не раскрывает.

Пара воспитывает двоих маленьких детей. Идеально совмещать материнство и карьеру получается не всегда: хочется присутствовать при каждом этапе их взросления. Поэтому артистка часто берёт детей на съёмки и музыкальные мероприятия, показывая увлекательную сторону профессии.

«Без всяких завоеваний»: Лиза Арзамасова раскрыла секрет крепкого брака с Авербухом
«Без всяких завоеваний»: Лиза Арзамасова раскрыла секрет крепкого брака с Авербухом

Ранее психолог рассказал, что общая фамилия сама по себе не укрепляет связь между супругами. По его словам, гораздо больше для пары значат совместный быт, общие цели и отношения друг с другом. Специалист посоветовал развивать доверие.

Главные новости шоу-бизнеса, скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar