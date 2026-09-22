«Важно уметь слышать партнёра»: Экс-солистка группы Reflex раскрыла секрет крепкого брака

Готовность договариваться и схожие взгляды на жизнь помогают певице и актрисе Жене Малаховой сохранять отношения с мужем больше пяти лет. О своём подходе к семейной жизни бывшая солистка группы Reflex рассказала в интервью Леди Mail.

«Я не говорю, что нужно идти против себя или постоянно поступаться своими желаниями. Но важно уметь слышать своего партнёра, а не руководствоваться только собственными интересами», — объяснила артистка.

Для неё брак — осознанный выбор, который предполагает создание семьи и заботу о следующих поколениях. Супруги во многом разделяют мировоззрение друг друга, поэтому находить компромиссы им нетрудно. Однако имя мужа звезда не раскрывает.

Пара воспитывает двоих маленьких детей. Идеально совмещать материнство и карьеру получается не всегда: хочется присутствовать при каждом этапе их взросления. Поэтому артистка часто берёт детей на съёмки и музыкальные мероприятия, показывая увлекательную сторону профессии.

Ранее психолог рассказал, что общая фамилия сама по себе не укрепляет связь между супругами. По его словам, гораздо больше для пары значат совместный быт, общие цели и отношения друг с другом. Специалист посоветовал развивать доверие.