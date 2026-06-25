«Без всяких завоеваний»: Лиза Арзамасова раскрыла секрет крепкого брака с Авербухом

Популярная российская актриса Елизавета Арзамасова призналась, что её отношения с фигуристом и хореографом Ильёй Авербухом начались с долгих и откровенных разговоров. По словам звезды сериала «Папины дочки», перед созданием семьи они с избранником много обсуждали важные для них темы.

Звёздная пара задавала друг другу вопросы, ответы на которые постепенно сближали их ещё сильнее. Артистка также отметила, что Авербуху не пришлось завоёвывать её сердце. Она сразу чувствовала, что у них может быть общее будущее.

«Когда вы встречаете человека, с которым видите своё будущее, вы сразу это чувствуете без всяких завоеваний», — цитирует Арзамасову kp.ru.

К слову, Елизавета Арзамасова, вероятно, улучшила внешность при помощи хирургического вмешательства и эстетических процедур. Такое предположение ранее высказала пластический хирург.