Не любовь и не развод: Что на самом деле означает отказ от фамилии мужа — мнение психолога

Отказ одного из супругов менять фамилию после свадьбы не является признаком того, что отношения обязательно становятся слабее. Общая фамилия сама по себе не выступает психологическим фактором сближения пары, рассказал Life.ru психолог, доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Расмиль Гарифуллин.

По словам специалиста, решение сохранить прежнюю фамилию может быть связано с разными причинами. Иногда супруги заранее относятся к браку осторожно, а в других случаях на первый план выходят практические обстоятельства, например известность фамилии, семейная история или профессиональная репутация.

У меня есть статистика моего кабинета, моего приёма как психолога-психотерапевта. Согласно моей статистике, бывает так, что супруг особо не переживает из-за того, возьмёт ли супруга его фамилию. Это связано с разными причинами. Например, я исследовал случаи, когда супруг заранее ощущает, что брак может быть недолгим. Или же это происходит в силу прагматических причин — в частности, если у невесты своя фамилия очень громкая, за ней стоит династия и капитал. Репутационный капитал фамилии иногда бывает очень высоким. Расмиль Гарифуллин Психолог, доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук

Психолог отметил, что в современном обществе пары всё чаще обсуждают подобные вопросы заранее. По его словам, распространение гражданского брака показывает, что для части людей сама по себе смена фамилии не является обязательным условием семейной жизни.

При этом Гарифуллин заявил, что не обнаружил научных подтверждений тому, что одинаковая фамилия сама по себе укрепляет психологическую связь между супругами. По его словам, гораздо большее значение имеют совместный быт, общие цели и реальные отношения внутри пары.

Общая фамилия при этом может иметь символическое значение. Она иногда воспринимается как знак доверия и принятия семьи партнёра. Однако, по словам специалиста, в таких решениях могут присутствовать и практические мотивы, например статус или профессиональная ценность фамилии.

Гарифуллин отметил, что подобная ситуация может возникать и в обратную сторону, когда мужчина берёт фамилию жены из-за её семейного статуса или известности рода. По словам психолога, исторически такие случаи также встречались.

«Я видел случаи, когда отец просто лишал мужчину всего и прогонял из фирмы, потому что тот как человек и как партнёр ничего собой не представлял. То, что я сейчас говорю — это не теоретизирование, я вижу это в своём кабинете. Многие могут философствовать, не видя реальности, а я работаю с этим практически. Хотя я и учёный, но опираюсь на опыт», — рассказал Гарифуллин.

Отказ женщины менять фамилию, по словам специалиста, может быть связан с разными обстоятельствами. Среди них — привязанность к собственной фамилии, её профессиональная значимость, сомнения в отношениях или просто нежелание менять привычное имя. В качестве примера психолог привёл комедию Николая Гоголя «Женитьба», где героиня не хочет брать неблагозвучную фамилию.

По мнению Гарифуллина, давить на партнёра в вопросе смены фамилии не стоит. Важнее развивать отношения и доверие, чтобы подобное решение стало естественным, а не результатом уговоров или давления.

«Повторюсь: многие девушки не хотят менять фамилию, потому что принадлежат к известному роду, и их фамилия — это основание для карьеры и успеха. Они сразу это обговаривают: «Я живу благодаря этой фамилии, это залог моего выживания и заработка». В таких случаях нужно убеждать уже не жениха, а саму девушку», — объяснил психолог.

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