«Пирожное — хороший симптом»: Сябитова рассказала, как проверить мужчину на первом свидании

Первое свидание лучше проводить в спокойном месте и не растягивать дольше чем на час. Так проще понять, подходит ли вам человек и хочется ли продолжать общение. Об этом Life.ru рассказала телеведущая и сваха Роза Сябитова.

По её словам, универсального сценария свидания не существует. Одну девушку впечатлят дорогие развлечения, другой будет достаточно прогулки или необычного приключения. Поэтому сначала важно понять интересы человека. Сябитова советует не гадать, а спрашивать напрямую. Если знакомство произошло в приложении или на сайте, стоит обратить внимание на указанные там хобби. Но даже эту информацию лучше уточнить.

«Девчонки всё время что-то фантазируют, поэтому стоит спросить: «А правда ли вы любите тюльпаны? Стоит ли мне бегать по магазинам и искать их зимой, когда они распускаются весной?» Это важно», — объяснила Life.ru сваха.

При этом на первой встрече она не рекомендует слишком стараться и тратить большие деньги. По словам Сябитовой, отношения ещё не сформировались, поэтому попытка сразу исполнить все желания партнёра может создать ложные ожидания.

Первое свидание — это только возможность понять, выстроятся у вас отношения или нет. Если будете много притворяться и слишком много делать для отношений, которые ещё не окрепли, вам всё время придётся подстраиваться. Есть ли в этом смысл? Роза Сябитова сваха

Для первой встречи Сябитова считает оптимальным обычное кафе. Дорогой ресторан, по её мнению, может создать ненужное напряжение. А за чашкой кофе или чая проще спокойно поговорить и присмотреться друг к другу.

«Если молодой человек предлагает ещё и пирожное — это хороший симптом», — сказала телеведущая. При этом, если мужчина девушке не понравился, она может сама оплатить свой заказ и спокойно уйти. Такой формат, по словам Сябитовой, ни к чему не обязывает.

Отдельное значение сваха придаёт личным границам. Первое свидание она называет своего рода психологическим стрессом. Поэтому стол между мужчиной и женщиной может стать комфортной дистанцией и помочь обоим чувствовать себя спокойнее.

Сябитова советует ограничить встречу примерно одним часом. За это время можно составить первое впечатление, узнать основные вещи о человеке и не успеть устать друг от друга.

«Здесь должно быть как в детективе: серию посмотрели, и на самом интересном месте остановили кадр», — объяснила она.

По словам Сябитовой, не нужно сразу показывать человеку «весь ассортимент». Лучше оставить ощущение недосказанности и повод для второй встречи. Этот принцип, уверена сваха, работает независимо от поколения.

«Эти советы подходили поколению бумеров, когда я начинала в 1995 году, и так же подходят зумерам и миллениалам. Психология взаимоотношений не меняется», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько времени Роза Сябитова советует встречаться до свадьбы. Сваха считает оптимальным сроком около года и называет это «правилом четырёх сезонов». По её мнению, за это время люди успевают увидеть друг друга в разных обстоятельствах и понять, готовы ли строить семью.