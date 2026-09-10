Бархатный сезон любви: Почему в начале осени легко забеременеть

Начало осени может создавать благоприятный фон для работы репродуктивной системы: летняя жара отступает, организм успевает восстановить запас питательных веществ, а длительное пребывание на солнце способствует выработке витамина D. О том, как сезонная перестройка может отражаться на способности к зачатию, Life.ru рассказал международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе в Международный день гинекологического здоровья, который отмечается 10 сентября.

По словам специалиста, у человека нет жёсткого «брачного сезона», как у многих животных. Однако влияние света, температуры и других сезонных факторов на биологические ритмы полностью не исчезло.

У человека в выраженной форме такого синхронного «сезонного поведения» нет, но с точки зрения эволюционной памяти и биологических ритмов эти механизмы всё равно присутствуют, просто в более сглаженном виде. Борис Лордкипанидзе Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог

Особенно интересным врач считает переход от лета к осени. В жаркие месяцы высокая температура сама по себе может снижать активность, зато к концу сезона рацион обычно становится разнообразнее благодаря овощам и фруктам, а организм получает больше солнечного света.

«Снижение летней жары к осени на фоне накопленных витаминов и питательных веществ тоже создаёт благоприятный фон для общего оздоровления и улучшения качества гормональной регуляции», — отметил акушер-гинеколог.

Отдельную роль Лордкипанидзе отводит витамину D, который участвует в работе репродуктивной системы. Однако сам по себе его высокий уровень не гарантирует наступление беременности: способность к зачатию зависит от множества факторов, включая возраст, овуляцию и состояние здоровья обоих партнёров.

Весной, по словам врача, организм перестраивается уже по другому сценарию. Удлинение светового дня влияет на выработку мелатонина и режим сна, становится меньше холодового стресса, а улучшение погоды и рост активности способны отражаться на настроении и поведении.

«Это не прямая и неконтролируемая тяга к размножению, как у зверей, но структурная сезонная перестройка организма, безусловно, имеет место и влияет на настроение, поведение и физиологию», — заключил Лордкипанидзе.

Ранее Life.ru рассказывал, как летняя жара и уровень витамина D могут влиять на планирование беременности. Достаточное количество витамина D создаёт более благоприятные условия для репродуктивной системы, однако само по себе успешного зачатия не гарантирует.