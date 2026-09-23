Телеведущая Эвелина Блёданс призналась, что обрела счастье с новым избранником

Популярная российская телеведущая Эвелина Блёданс счастлива в новых отношениях, однако знакомить публику с возлюбленным не собирается. Звезда заявила, что решила сохранить личность избранника в тайне.

После трёх браков артистка пересмотрела своё отношение к публичности. Привычку выставлять личную жизнь напоказ она теперь считает ошибкой. По признанию Блёданс, впервые за много лет она чувствует себя по-настоящему счастливой.

«Новый избранник для меня наставник, он мой учитель, он учит меня жить, он очень заботится обо мне и очень любит, но говорить о том, кто он и чем занимается, я не буду», — отметила собеседница Общественной Службы Новостей.

Ранее Эвелина Блёданс призналась, что страдает от опасного заболевания. Телеведущая во время отпуска заметила высыпания на ногах, причину которых не могла объяснить.