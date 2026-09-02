«Люблю и ненавижу»: Эвелина Блёданс вспомнила школьные годы

Эвелина Блёданс призналась, что с теплотой вспоминает школьные годы и считает процесс обучения непрерывным. О начале учебного года телеведущая рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам артистки, сейчас ей снова приходится погружаться в школьную жизнь благодаря сыну Семёну. С началом 1 сентября активизировались родительские чаты, а сама Бледанс поздравила семьи с Днём знаний.

«Родителям — терпения, а детям — выносливости и интересной учёбы! Школа — это лучшее время. Да, не хочется иногда делать то, что заставляют, но в жизни всё достается через труд», — сказала телеведущая.

Она отметила, что в детстве ненавидела ранние подъёмы и необходимость идти на занятия, однако именно школа подарила ей друзей и встречи с любимыми педагогами, поэтому воспоминания о тех годах остались положительными.

Блёданс также обратила внимание, что современным школьникам приходится осваивать гораздо более сложную программу, чем во времена её собственного обучения.

По её мнению, несмотря на трудности, школа остаётся важным периодом, который формирует человека и даёт опыт, необходимый во взрослой жизни.

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