«Хочется экспериментировать»: Алсу соскучилась по насыщенному графику и обещает новые песни
Певица Алсу призналась, что хочет экспериментировать с музыкальными проектами
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Певица Алсу намерена активнее заниматься музыкальными проектами и пробовать новое. Артистка призналась в интервью kp.ru, что почувствовала прилив сил и соскучилась по насыщенному рабочему графику.
«Мне хочется экспериментировать, удивлять — прежде всего саму себя», — заявила исполнительница.
Её отношение к музыке и собственному образу стало гораздо свободнее. Звезда больше не хочет ограничивать себя представлениями о том, как именно должна звучать. При этом в творческих поисках для неё важно оставаться собой и сохранять искренность, которую ценят слушатели.
Накопившуюся за последние годы внутреннюю энергию Алсу собирается направить в работу. Поклонникам она обещает новые песни и концерты.
Ранее Алсу рассказала, что перестала считать романтические отношения обязательным условием счастья. Радость она находит в детях, семье, любимой работе и общении с друзьями.
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