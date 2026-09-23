«Хочется экспериментировать»: Алсу соскучилась по насыщенному графику и обещает новые песни

Певица Алсу намерена активнее заниматься музыкальными проектами и пробовать новое. Артистка призналась в интервью kp.ru, что почувствовала прилив сил и соскучилась по насыщенному рабочему графику.

«Мне хочется экспериментировать, удивлять — прежде всего саму себя», — заявила исполнительница.

Её отношение к музыке и собственному образу стало гораздо свободнее. Звезда больше не хочет ограничивать себя представлениями о том, как именно должна звучать. При этом в творческих поисках для неё важно оставаться собой и сохранять искренность, которую ценят слушатели.

Накопившуюся за последние годы внутреннюю энергию Алсу собирается направить в работу. Поклонникам она обещает новые песни и концерты.

Ранее Алсу рассказала, что перестала считать романтические отношения обязательным условием счастья. Радость она находит в детях, семье, любимой работе и общении с друзьями.