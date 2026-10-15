«Малышка на миллион» снова станет мамой? Хилари Суонк ждёт третьего ребёнка в 52 года

Американская актриса Хилари Суонк, известная по фильму «Малышка на миллион», готовится стать матерью в третий раз. Сообщения о беременности появились спустя три года после рождения у неё двойняшек.

Суонк уже воспитывает сына и дочь, которые появились на свет в апреле 2023 года. На тот момент обладательнице двух премий «Оскар» было 48 лет.

Детей актриса родила в браке с предпринимателем Филипом Шнайдером. Для супругов двойняшки стали первенцами.

Суонк получила мировую известность благодаря ролям в картинах «Парни не плачут» и «Малышка на миллион». За обе работы она была удостоена премии «Оскар» за лучшую женскую роль.

Суонк объявила о беременности 14 октября, опубликовав семейное видео. В ролике актриса, её муж и трёхлетние двойняшки танцуют в темноте со светящимися палочками, а затем Хилари показывает округлившийся живот с фигуркой младенца. В подписи она пошутила, что её следующий «проект» выйдет в декабре, намекнув на предполагаемый месяц родов.

Ранее Life.ru сообщал, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина стала мамой в третий раз. У 32-летней спортсменки и её супруга, тренера сборной России Егора Сорина, родился сын. Пара также воспитывает дочь, появившуюся на свет в 2020 году, и мальчика, родившегося в 2023-м.