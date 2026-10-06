Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина родила третьего ребёнка

Олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Татьяна Сорина стала мамой в третий раз. У спортсменки и тренера сборной России Егора Сорина родился сын. Об этом сообщила пресс-служба Федерации лыжного спорта и сноуборда России.

Для 32-летней лыжницы и её супруга это третий ребёнок. Дочь у пары родилась в 2020 году, ещё один сын — в 2023-м. В прошлом сезоне Сорина продолжала выступать до конца февраля.

Ранее Life.ru сообщал, что актриса Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука. У супругов также родился ребёнок. Для 40-летней актрисы этот брак стал вторым. От предыдущего с режиссёром Резо Гигинеишвили у Михалковой есть дочь Нина и сын Иван.