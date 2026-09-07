«Мы детей любим»: Зоя Фуць и Павел Деревянко намекнули на возможное пополнение

Жена актёра Павла Деревянко Зоя Фуць намекнула на возможное пополнение в семье. На распродаже вещей их бренда одежды в Москве она ответила на вопросы журналистов Пятого канала.

Жена Деревянко намекнула на скорое пополнение в семье. Видео © Пятый канал

На вопрос о подготовке к беременности Фуць рассмеялась и сказала: «Конечно». Позже, обсуждая планы на поездку в Танзанию, она отметила, что перед путешествием прививки делать не планирует.

«Беременным нельзя, кстати», — вновь дав повод для слухов.

Когда журналисты заметили, что в коллекции бренда пока нет детских вещей, Деревянко ответил: «Пока ещё нет, в планах». Супруга добавила: «Мы детей любим, мы многодетные, да».

У Деревянко уже есть две дочери от отношений с Дарьей Мясищевой. С Зоей Фуць он начал встречаться в 2021 году, а в августе 2025 года пара сыграла свадьбу в Барвихе. У Фуць двое сыновей от предыдущего брака — Мирон и Никос.

Ранее сообщалось, что актёр Павел Деревянко с супругой Зоей Фуць устроили стихийную распродажу вещей собственного бренда на Кузнецком Мосту в центре Москвы. Он лично приглашал прохожих мерить одежду прямо на улице. Актёр заявил, что скидок не предусмотрено из-за дорогого производства, а выручку планирует вложить в строительство дома. На возможный приезд полиции артист отреагировал с юмором и заявил, что ждёт их.