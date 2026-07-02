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2 июля, 07:51

Актёр Павел Деревянко открыл вместе с женой бутик авторской одежды

Обложка © РИА Новости / Кристина Соловьёва

Обложка © РИА Новости / Кристина Соловьёва

Актёр театра и кино Павел Деревянко 2 июля отмечает 50-летие. Накануне юбилея он рассказал «Вечерней Москве», что подошёл к этой дате в хорошем настроении — с ощущением сил, счастья и интересных планов. По словам артиста, один из новых этапов в его жизни связан с модой.

Недавно он вместе с женой Зоей открыл в Москве бутик авторской одежды и представил собственный бренд. Коллекция рассчитана на женщин, мужчин и молодёжь. В её основе — комфорт, универсальность и идея свободы быть собой.

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При этом Деревянко не воспринимает моду как отдельное искусство, с которым у него есть особые отношения. Они с женой просто создали вещи, которые хочется носить и каждый день, и «на выход», добавив в них лёгкую дерзость, иронию и чувство стиля.

«Зоя окончила актёрские курсы и уверенно чувствует себя на съёмочной площадке. А я в бренд одежды вкладываю не только финансовые средства, но и душу», — признался актёр.

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Ранее Павел Деревянко рассказал, что пришёл в ужас, когда узнал, как много мужчин уклоняются от уплаты алиментов или добиваются их снижения. Такая позиция для него немыслима.

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Борис Эльфанд
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