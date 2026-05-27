«Легенда, ни для кого не секрет»: Павел Деревянко назвал самого «мощного» президента

Президент России Владимир Путин является легендой и самым мощным главой государства. Об этом заявил актёр Павел Деревянко в интервью проекту Марии Чадиной «Громче слов».

«То, что Владимир Путин легенда — это ни для кого не секрет. Это очевидно. Самый мощный наш президент. Я от всей души желаю нашему президенту здоровья и долгих лет, потому что не вижу, кто ещё рядом мог бы нести и управлять нашей страной так, как делает это он», — сказал Деревянко.

В откровенной беседе с Чадиной артист также вспомнил свою встречу с главой государства в Кремле в 2017 году. Он признался, что в молодости относился ко всему спокойно и не придал значения дресс-коду. Деревянко надел джинсы и футболку болотного цвета с вырезом.

Уже перед выходом, когда за ним заехали актёр Владимир Вдовиченков и режиссёр Клим Шипенко, он посмотрел на себя в зеркало и понял, что оделся слишком легкомысленно — в отличие от него, спутники были в пиджаках и при галстуках. Однако возвращаться было уже поздно.

Ранее Деревянко рассказал, что был лично знаком с Владимиром Зеленским, они дружили и много общались. Артист восхищался его работоспособностью и энергией. Когда Зеленский стал президентом, Деревянко, как и многие, радовался и надеялся на перемены к лучшему. Однако теперь актёр заявил, что украинский лидер губит собственный народ.