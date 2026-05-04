Жена Павла Деревянко снялась в полуобнаженной фотосессии

Зоя Фуць, бизнесвумен и молодая жена актёра Павла Деревянко, умеет удивлять публику. На своей странице в соцсетях она опубликовала серию фото, на этот раз сделав ставку на элегантность с элементами эротики.

Жена Павла Деревянко Зоя Фуць снялась в эротичной полуобнаженной фотосессии.

В нижней части образа дивы — классическая чёрная атласная юбка. А вот верх заставил поклонников присвистнуть. Зоя надела блузу с рукавами-перчатками, которая полностью открывала спину и грудь, оставляя интимные зоны лишь слегка прикрытыми.

Дополнили образ гламурная укладка с локонами и чувственный макияж с дымчатым акцентом на глазах.

«На этой планете остается только любить и творить! Больше здесь делать нечего», — кокетливо подписала кадры Фуць.

Напомним, роман Павла Деревянко и красноярской предпринимательницы длился несколько лет. Свадьбу пара сыграла в августе 2025 года, а предложение актёр сделал за несколько месяцев до этого на стадионе.

У 49-летнего артиста есть две дочери от прошлых отношений с юристом Дарьей Мясищевой. Его новая супруга также воспитывает двух мальчиков-подростков от предыдущего брака с бизнесменом Орестом. Судя по всему, в этой большой семье царят любовь и творчество.

Артист в последнее время почти не снимается, но его молодая жена регулярно появляется в светских хрониках, компенсируя отсутствие супруга в кино светскими выходами. Теперь вот — эротическими съёмками. Павел, кстати, такие посты супруги лайкает. Видимо, не ревнует.

Ранее Life.ru писал, что Павел Деревянко раскрыл, как справляется с конфликтами в браке. По мнению актера, лучший способ сохранить идиллию в семейной жизни — обняться и поцеловаться. Конечно и про разговоры для решения проблем звездная пара не забывает. Как сказал артист — всякое случается.