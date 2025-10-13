«Всякое случается»: Павел Деревянко раскрыл, как справляется с конфликтами в браке

Со времени бракосочетания Павла Деревянко и Зои Фуць прошло немногим более двух месяцев. Супруги часто появляются на публике вместе и охотно делятся подробностями своей семейной жизни. В интервью с Леди Mail они рассказали о своих взглядах на брак, в частности, актёр коснулся вопроса о возможных разногласиях в их отношениях.

«Всякое случается, но говорим — и дальше идём. Обнялись, поцеловались — и вперёд. Кому легче, тот первый и идёт на примирение», — пояснил артист.

Пара также рассказала о свадебном путешествии. После бракосочетания «медовую неделю» они провели на Алтае, где не только отдохнули, но и приняли участие в экологической акции по очистке Белухи, рассказал Деревянко. По словам актёра, Алтай занимает особое место в его сердце.

«Я был не первый раз на Алтае и, думаю, точно не последний. Там роскошные места, красивейшая дорога, по которой мы ехали. Реки, пастбища, на которых пасутся коровы и лошади — шикарно. И это очень сильные с точки зрения энергии локации. Мы в восторге», — подытожил Деревянко.

Напомним, что Павел Деревянко 8 августа сыграл свадьбу с дизайнером Зоей Фуць. Пышное торжество вышло молодожёнам в 15 миллионов рублей. Актёр выбрал в спутницы жизни девушку на 14 лет моложе себя.