Павел Деревянко сыграл свадьбу с молодой невестой по цене квартиры в Москве

Свадьба актёра Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць обошлась в 15 миллионов рублей. Вместо приобретения квартиры на окраине Москвы, молодожёны предпочли отпраздновать событие с размахом, сообщает Mash.

Возлюбленные ради своего торжественного праздника арендовали яхт-клуб «Фарватор» в Мытищах, где около 80 гостей угощались элитным алкоголем и развлекались под выступления «Иванушек International», группы PIZZA и Гоши Куценко. За локацию молодожёны отдали от 350 тысяч рублей, а стоимость кухни составила 12 тысяч рублей на человека. На алкоголь было потрачено около миллиона рублей. Также для родных и друзей организовали чайную церемонию с самоваром и праздничным тортом.

Самыми дорогими стали музыкальные выступления: «Иванушки International» получили гонорар в пять миллионов рублей, группа PIZZA — два миллиона. Кроме того, на мероприятии играл диджей, который ставил хиты Валерия Меладзе и Веры Брежневой.

Среди звёздных гостей заметили юмориста Михаила Галустяна, писателя Александра Цыпкина, актёров Гошу Куценко и Никиту Ефремова, телеведущего Антона Привольнова и других коллег артиста.