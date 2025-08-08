Павел Деревянко простился со статусом холостяка и впервые женился
Павел Деревянко со своей возлюбленной Зоей Фуць. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pablo_derevyanko
Актёр Павел Деревянко впервые официально женился — его избранницей стала дизайнер Зоя Фуць. Подробности церемонии раскрыл Super.ru, опубликовавший кадры с росписи.
Видео © Telegram / Super.ru
Популярный актёр, известный по сериалам «Домашний арест» и «Беспринципные», выбрал в спутницы жизни женщину на 14 лет моложе себя. Пара узаконила отношения в барвихинском загсе. Для 47-летнего Деревянко это первый официальный брак.
Ранее артист более десяти лет состоял в отношениях с Дарьей Мясищевой. Их союз распался в 2020 году. Пара успела воспитать двух общих детей. Как подчёркивают источники, бывшие возлюбленные сохранили дружеское общение. Сам Деревянко признавался, что ради новой избранницы готов отказаться от прежних взглядов на отношения. У Зои Фуць, как и у актёра, есть двое детей от предыдущего брака.
Напомним, ранее стало известно, что Павел Деревянко сделал предложение возлюбленной Зое Фуць перед футбольным матчем. Он вышел на сцену, опустился на одно колено и произнёс проникновенные слова в адрес возлюбленной. Девушка с радостью приняла его предложение.