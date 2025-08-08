Павел Деревянко простился со статусом холостяка и впервые женился

Актёр Павел Деревянко впервые официально женился — его избранницей стала дизайнер Зоя Фуць. Подробности церемонии раскрыл Super.ru, опубликовавший кадры с росписи.

Видео © Telegram / Super.ru

Популярный актёр, известный по сериалам «Домашний арест» и «Беспринципные», выбрал в спутницы жизни женщину на 14 лет моложе себя. Пара узаконила отношения в барвихинском загсе. Для 47-летнего Деревянко это первый официальный брак.





Ранее артист более десяти лет состоял в отношениях с Дарьей Мясищевой. Их союз распался в 2020 году. Пара успела воспитать двух общих детей. Как подчёркивают источники, бывшие возлюбленные сохранили дружеское общение. Сам Деревянко признавался, что ради новой избранницы готов отказаться от прежних взглядов на отношения. У Зои Фуць, как и у актёра, есть двое детей от предыдущего брака.