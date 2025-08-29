Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 11:49

«Обожаю холодное оружие»: Деревянко рассказал о домашнем арсенале и любимом клинке

Деревянко признался, что у него дома находится коллекция холодного оружия

Павел Деревянко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pablo_derevyanko

Павел Деревянко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pablo_derevyanko

Актёр Павел Деревянко признался в своей любви к холодному оружию, в частности к японским катанам и кортикам времён Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал на благотворительном аукционе кинореквизита в Москве.

Деревянко уточнил, что ранее начинал коллекционировать клинки, но затем большую часть раздал, после чего снова приобрёл несколько экземпляров. Актёр особо отметил своё восхищение японским традиционным мечом — катаной (дайто).

Павел Деревянко о коллекции оружия. Видео © Пятый канал Фото © Газета «Известия» / Павел Бедняков

«У меня есть дома холодное оружие. А я люблю очень, я обожаю холодное оружие», — признался актёр в разговоре с Пятым каналом.

При этом артист соблюдает правила хранения таких предметов — согласно федеральному законодательству, холодное оружие в России должно содержаться в запирающихся сейфах, шкафах или металлических ящиках, исключающих доступ посторонних лиц. Нарушение этих требований влечёт административную ответственность.

Актёр Павел Деревянко оказался в чистилище «Миротворца»* для «‎врагов Украины»
Актёр Павел Деревянко оказался в чистилище «Миротворца»* для «‎врагов Украины»

Ранее Life.ru рассказывал, что Павел Деревянко 8 августа сыграл свадьбу с дизайнером Зоей Фуць. Пышное торжество вышло молодожёнам в 15 миллионов рублей.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • павелдеревянко
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar