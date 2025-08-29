«Обожаю холодное оружие»: Деревянко рассказал о домашнем арсенале и любимом клинке

Актёр Павел Деревянко признался в своей любви к холодному оружию, в частности к японским катанам и кортикам времён Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал на благотворительном аукционе кинореквизита в Москве.

Деревянко уточнил, что ранее начинал коллекционировать клинки, но затем большую часть раздал, после чего снова приобрёл несколько экземпляров. Актёр особо отметил своё восхищение японским традиционным мечом — катаной (дайто).

Павел Деревянко о коллекции оружия. Видео © Пятый канал Фото © Газета «Известия» / Павел Бедняков

«У меня есть дома холодное оружие. А я люблю очень, я обожаю холодное оружие», — признался актёр в разговоре с Пятым каналом.

При этом артист соблюдает правила хранения таких предметов — согласно федеральному законодательству, холодное оружие в России должно содержаться в запирающихся сейфах, шкафах или металлических ящиках, исключающих доступ посторонних лиц. Нарушение этих требований влечёт административную ответственность.