«Обожаю холодное оружие»: Деревянко рассказал о домашнем арсенале и любимом клинке
Деревянко признался, что у него дома находится коллекция холодного оружия
Павел Деревянко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pablo_derevyanko
Актёр Павел Деревянко признался в своей любви к холодному оружию, в частности к японским катанам и кортикам времён Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал на благотворительном аукционе кинореквизита в Москве.
Деревянко уточнил, что ранее начинал коллекционировать клинки, но затем большую часть раздал, после чего снова приобрёл несколько экземпляров. Актёр особо отметил своё восхищение японским традиционным мечом — катаной (дайто).
Павел Деревянко о коллекции оружия. Видео © Пятый канал Фото © Газета «Известия» / Павел Бедняков
«У меня есть дома холодное оружие. А я люблю очень, я обожаю холодное оружие», — признался актёр в разговоре с Пятым каналом.
При этом артист соблюдает правила хранения таких предметов — согласно федеральному законодательству, холодное оружие в России должно содержаться в запирающихся сейфах, шкафах или металлических ящиках, исключающих доступ посторонних лиц. Нарушение этих требований влечёт административную ответственность.
