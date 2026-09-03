Павел Деревянко торговал одеждой на картонке в центре Москвы и с энтузиазмом ждал полицию

Актёр Павел Деревянко с супругой Зоей Фуць устроили стихийную распродажу вещей собственного бренда прямо в центре Москвы. Кадры с места необычной акции оказались в распоряжении Пятого канала.

Павел Деревянко с супругой устроили распродажу на Кузнецком Мосту. Обложка © Пятый канал

Семейная пара развернула торговлю на Кузнецком Мосту, напротив ЦУМа. Актёр лично зазывал прохожих примерить одежду и предлагал горожанам переодеваться прямо на улице, подстелив картонку.

«На сегодня скидок не предусмотрено, потому что производство не дешёвое», — предупредил Деревянко собравшихся.

Он также рассказал, что вырученные средства планирует вложить в строительство дома. При этом первую прибыль от бизнеса супруги уже направили на запуск второго производства.

Торговле пыталась помешать погода: порывы ветра постоянно сдували вещи. Не испугала пару и перспектива появления сотрудников полиции — к возможному визиту стражей порядка актёр отнёсся с юмором.

«Мы их ждём! Мы ждём вызов! Где они?» — ответил артист, после чего достал телефон и начал звонить своему адвокату.

Ранее Life.ru рассказывал, что Павел Деревянко встретил 50-летний юбилей с ощущением сил, счастья и интересных планов. Накануне дня рождения артист сообщил, что один из новых этапов в его жизни связан с модой. Вместе с супругой Зоей он открыл в Москве бутик авторской одежды и запустил собственный бренд, рассчитанный на женщин, мужчин и молодёжь. В основе коллекции — комфорт, универсальность и свобода быть собой.