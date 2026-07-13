Павел Деревянко получил роль в новой экранизации «Маленького Мука»

В России готовят новую экранизацию знаменитой сказки Вильгельма Гауфа «Маленький Мук», одну из главных ролей сыграет Павел Деревянко. Проект уже представили на питчинге в Фонде кино, но дата премьеры не называется. Об этом сообщает портал «Культуромания».

Сюжет рассказывает о мальчике по прозвищу Маленький Мук, который отправляется в город спасать отца из темницы. По пути он встречает принцессу Амину, заточённую злым Визирем, лишившим её трона и вызвавшим засуху в стране. Мук и Амина разоблачают злодея, возвращают людям воду и восстанавливают справедливость.

Снимать ленту авторы намерены не только в России, но и в Марокко. Сцены с арабским колоритом будут отсняты в реальных деревнях, горах и пустынях, компьютерная графика используется только при необходимости. Режиссёр фильма — Андрей Шавкеро, его зрители знают по «Ёлкам 5» и «Госзащите». Кроме Деревянко, на экране появятся такие актёры, как Артём Кошман, Полина Гухман, Светлана Листова.

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